Durante la madrugada de este viernes 9 de diciembre, se realizó la ceremonia de entrega de premios de los Game Awards 2022, donde llamó la atención un joven que nominó a Bill Clinton y que fue arrestado posteriormente.

La premiación galardona a los mejores títulos de videojuegos del año, escogidos por votación popular, junto a un grupo de expertos, influencers del rubro y más de 100 medios de comunicación especializados.

Este viernes, a eso de las 0:30 horas de Chile, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Game Awards 2022.

En la oportunidad, Elden Ring, fue el videojuego del año, por lo que recibió el GOTY 2022. Sin embargo, cuando Hidetaka Miyazaki, director del juego, junto a Yasuhiro Kitao (productor), agradecían en el escenario, llegó el extraño momento.

Tras terminar sus discursos en la máxima categoría de los The Game Awards 2022, un desconocido tomó el micrófono e hizo una llamativa referencia al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

“Quiero nominar este premio a mi rabino ortodoxo reformado, Bill Clinton“, fueron las escuetas palabras del sujeto. Todo, en medio de inseguros aplausos por parte del público, ante la inseguridad de si era algo serio o no.

Más tarde, Geoff Keighley, organizador y presentador de The Game Awards 2022, confirmó que “el individuo que interrumpió el momento GOTY había sido arrestado”.

Por otro lado, en Twitter, algunos usuarios publicaron pantallazos que demostrarían que el sujeto, de quién no se tienen mayores detalles por ahora, anunció su intervención por medio de Discord.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested.

I know a guy who knows the guy. This shit is wild. I ate my words when I didn’t believe him lmao pic.twitter.com/VdNy6xBKf3

— Playboi Carhartt (@ElZacho92) December 9, 2022