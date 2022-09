¿Te imaginas estar en un lugar donde la noche nunca llega? Aunque no lo creas, esos lugares existen en las zonas cercanas al Polo Norte, donde viven el mítico “Sol de Medianoche”.

En estos lugares, durante la temporada estival, el sol jamás llega a esconderse, por lo que se genera este fenómeno con 24 horas de ininterrumpida luminosidad.

Mientras más al norte vayas, más noches de sol puedes disfrutar y por lo mismo, muchos más paisajes, siendo el turismo una de las principales fuentes de valor de estos lugares.

Así como viven con este fenómeno en el verano, también con la noche polar en el invierno, esto cuando el sol apenas se asoma sobre la línea del horizonte.

Sol de Medianoche

En palabras sencillas, el fenómeno Sol de Medianoche es cuando el sol nunca se esconde, pero cómo se produce eso.

De acuerdo a lo que indica El País “la Tierra gira alrededor del Sol con una inclinación de su eje de 23,4 grados respecto al plano horizontal de nuestra órbita, haciendo posible que tengamos estaciones”.

Esta inclinación es la causante de que una zona alrededor del Polo Norte esté expuesta al sol durante las 24 horas del día durante el verano del hemisferio norte.

Por esto, las personas que estén en estos lugares solo verán el sol acercarse al horizonte, pero cuando esté en su punto más cercano volverá a levantarse para iluminar donde a su alrededor.

Claro que mientras eso ocurre en el Polo Norte, en el Polo Sur tendrán el fenómeno contrario, ya que en el Círculo Polar Antártico habrá semanas donde nunca llegará el amanecer, a esto se le denomina noche polar.

Las zonas donde ocurre el “Sol de Medianoche” son Alaska, Canadá, Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y el extremo norte de Islandia, lugares que aprovechan sus 24 horas de luz para el turismo o las actividades del día a día, reforzando su economía.

Noruega y su cielo amarillo – rojizo

“La noche se acercaba de nuevo, el sol apenas se había sumergido en el mar y resucitó de nuevo, rojo, refrescado, como si hubiera ido a beber. Me sentía más extraño en esas noches de los que nadie podría llegar a imaginar…”

Es lo que escribió en su obra Pan de 1884 el escritor noruego Knut Hamsun, esto es porque muchos se enamoraron de las noches con luz de día y ese sol que nunca se escondía.

Noruega es un país que supo aprovechar sus días con el “Sol de Medianoche”, por lo que incentiva a que los viajeros visiten las zonas como Lofoten o Svalbard, el lugar donde desde el 20 de abril al 22 de agosto jamás se pone el sol.

De acuerdo a Visit Norway, muchas de las atracciones que están en esta zona están abiertas las 24 horas del día, por lo que si quieres jugar golf, dar un paseo en bicicleta o hacer remo en un río a las 3 de la mañana, nada te impedirá hacerlo.

En las islas de Svalbard, ubicadas en el Ártico, te puedes encontrar con un glaciar, por el que podrás pasear a medianoche y observar el cielo rojizo que regala el “Sol de Medianoche”, así como descubrir una naturaleza única de la zona cercana al Polo Norte.

Otra zona especial de Noruega es Lofoten y Vesterålen. De acuerdo a lo que recoge el sitio, estas zonas poseen “espectaculares picos montañosos que se alzan desde el mar, y llanuras costeras donde a menudo pastan las ovejas”.

Aunque también destacan la ciudad de Troms o el “París del norte” donde la visión del “Sol de Medianoche” puede ser la mejor del país.

Suecia mejora su economía con el Sol de Medianoche.

¿Cómo mover la economía en un país donde el invierno es duro, pero la luz del día está solo un par de horas y luego, desaparece?

La respuesta que encontraron los suecos fue aprovechar al 100% las horas de luz que les entrega el “Sol de Medianoche”, cuando aprovechan de abrir sus bares, hoteles y restaurantes, entre otros, para hacer la mayor cantidad de actividades que puedan al aire libre.

Euromonitor emitió un estudio indicando que en 2019 los consumidores de este país gastaron en servicios de alimentos 13 mil millones de dólares, registrando desde 10 años antes un crecimiento anual superior al 4 %, consignó BBC.

Pero no solo se preocupan de esto, sino que también de tener una fuerte industria turística que aproveche fenómenos como el “Sol de Medianoche”.

Tras la pandemia, los turistas están volviendo a la zona norte de Suecia para descubrir los hermosos paisajes en zonas como Abisko, donde el sol puede permanecer todo el día y es un fenómeno interesante para los turistas

Jessica Milkéwitz, parte de la oficina turística del lugar, indica que “es raro. Anoche hicimos la caminata del sol de medianoche y alrededor de las 12:30 llegamos a la cima de la montaña. Era pleno día, y es tan extraño”, añadiendo que “es realmente inusual mirar el pronóstico del tiempo y que diga ‘parcialmente soleado’ a las 2 AM”.

¿Cómo es vivir sin oscuridad?

Estás bostezando porque el reloj indica que ya es hora de dormir; sin embargo, el sol aunque está muy cerca de esconderse, pero nunca lo hace y así el atardecer se transforma en amanecer.

Según destaca Mike Sowden en Wheel&Achor, para los noruegos, por ejemplo, no es problema esta época del año, ya que están acostumbrados y es cuando pueden quedarse despiertos hasta tarde y hacer todo lo que no pueden hacer en invierno, cuando casi no tienen luz.

Para ellos es la época ideal para ser productivos, trabajan hasta altas horas de la noche y es el momento para hacer mantenimiento de sus casas o jardinear.

Aunque cuando no eres de la zona, el shock es importante. Dos sudafricanos salieron de Johannesburgo para dirigirse a vivir el “Sol de Medianoche” en Alta, una zona al norte extremo de Noruega.

Relataron su experiencia para HuffPost donde indicaron que “nuestros relojes biológicos estaban definitivamente en estado de shock; se sentía como una extraña forma de desfase horario, ya que nuestros cuerpos y mentes solo se sentían realmente cansados ​​por la mañana temprano, y la mayoría de las noches nos acostábamos alrededor de las 2:00 o 3:00 AM”.

Ambos trabajaron en un albergue que recibía a más de 70 perros esquimales, a lo que señalaron que “el ‘turno diurno’ de 9:00 a 5:00 que teníamos en casa no existía aquí, y no había urgencia para terminar el trabajo antes de la noche”.

Añaden que “cuando estás en un lugar como este, no hay razón para luchar contra el estilo de vida: escuchas a tu cuerpo, te acuestas cuando estás cansado y comes cuando tienes hambre.”.

Sin duda, un estilo de vida muy diferente del que tienes cuando el día y la noche están claramente definidos.