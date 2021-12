Estados Unidos es el país que se tornó un referente al momento de celebrar la Navidad y el Año Nuevo. El país norteamericano ha logrado hacer de estas fiestas grandes y atractivos eventos, con producciones de alta calidad, diseño y estilo.

Bajo este contexto, Nicolás Contreras, youtuber y creador del Método Speed Academy, decidió emprender el viaje e ir hasta la tierra de las oportunidades, con el objetivo de mostrar como los estadounidenses viven la Navidad y Año Nuevo. Así lo comentó en el video subido en su cuenta de Instagram.

“Yo creo que todos en Chile, vimos alguna vez la película mi pobre angelito. Ahí veíamos como los estadounidenses adornaban sus casas, se abrigaban para capear el frio y las calles con un estilo navideño. Bueno todo eso es verdad, estar en Nueva York, es vivir una película en tiempo real, todo es mágico y te hace recordar un montón de escenas grabadas en la ciudad”, comentó el youtuber.

Contreras se refirió acerca de la imagen que tienen los chilenos acerca de la Navidad norteamericana. Además, el joven chileno comentó que está compartiendo todo lo que vive en sus redes sociales.

“Uno de mis sueños era pasar una Navidad acá en Estados Unidos y quiero compartirlo con la gente que me sigue, he mostrado muchas cosas interesantes, como, por ejemplo: las calles de Nueva York, las casas adornadas con luces y accesorios, un poco de la cultura y el estilo de vida, así como también he ido enseñando inglés real en las calles de la ciudad”, agregó Nicolás.

Por otra parte, al referirse a la fiesta de Año Nuevo, Contreras afirmó que es un evento de grandes proporciones.

“El Año Nuevo es un evento muy importante, llegan personas de todo el mundo a vivir la experiencia en el Times Square. De hecho, ya están adornándolo y varios canales de televisión están transmitiendo la previa entre medio de todas las pantallas y luces”, contó el joven.

“Los lectores que tengan la posibilidad de venir, se los recomiendo de todas formas. Si quieren conocer un poco más de cómo se viven estas fiestas en Nueva York los invito a seguirme en Instagram”, añadió Nicolás Contreras.