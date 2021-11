En 2018, Contreras se encontraba en Australia y tras ver que muchos latinos perdían la posibilidad obtener un trabajo por no hablar inglés, decidió estudiar el problema a fondo y crear su propia academia de idiomas.

Durante los últimos días, la agenda nacional se ha centrado en acalorados debates entre los candidatos que disputan la presidencia del país. Sin embargo, dentro de las propuestas, poco se habla sobre la importancia del inglés en la educación de los chilenos y chilenas.

Es conocida la importancia de saber un segundo idioma debido a la cantidad de oportunidades que abre y lo fundamental que se convierte esta habilidad al momento de buscar un empleo.

Frente a esta situación, Nicolás Contreras, conocido por desarrollar una metodología poco tradicional para aprender el idioma en su academia Método Speed Academy, mencionó que Chile necesita ser un país bilingüe y estar conectado con el resto del mundo para competir en innovación y productividad.

“El problema está en que durante años nuestra educación tradicional no ha podido hacer que los estudiantes hablen inglés, pasamos más de ocho años en la escuela intentando estudiarlo y ningún resultado”, comentó

Contreras agrega que “esto conlleva a que la mayoría de profesionales que egresan de las universidades no hablan el idioma, lo que nos va frenando competitivamente frente a otros países. Lo peor es que no veo a ningún candidato preocupado de esto”.

En relación a los problemas que el especialista identifica en el sistema educacional, hizo hincapié en que “la metodología que se utiliza es anticuada”.

Nicolás plantea: “¿Será posible que alguien aprenda inglés en una sala con 40 alumnos, en donde todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje, estudiando dos veces a la semana y con un montón de inglés relleno que no se usa en la vida real?, no tiene ningún sentido, y aun así seguimos usando el mismo sistema que no genera resultados”.

“Ahora le hago la pregunta a los lectores, ¿Conocen a alguien que hable inglés gracias a la escuela? Lo más probable es que no conozcan a nadie, y los que sí hablan el idioma lo aprendieron usando otros métodos, lejos del aula de clases”, señaló Contreras.

Elementos para aprender un nuevo idioma

Al ser consultado sobre cómo debería ser estudiado y aprendido el inglés, Nicolás Contreras mencionó tres factores fundamentales que son claves para que los adultos aprendan el idioma. Si alguno de estos aspectos no está presente, las personas no adquieren el conocimiento.

En primer lugar, se requiere recibir mucho inglés de forma constante, ya sea viendo películas o series, leer un libro o escuchar música en el idioma.

Por otra parte, se necesita producir inglés, a través de la escritura o hablarlo de forma constante para acostumbrar al cerebro a pensar y reproducir el idioma de manera natural.

Asimismo, hace falta tener un feedback automático para corregir errores y prevenirlos a futuro. El objetivo es pulir pequeños errores en la pronunciación, fluidez o escritura.

Contreras aclara que el sistema educativo en Chile no entrega estos tres elementos a los estudiantes de forma constante. Por ello, la mayoría de las personas no habla inglés o fracasa en el intento.

“Cuando llegan personas a Método Speed Academy, nosotros les decimos que tienen absolutamente todas las herramientas para tener éxito con el idioma, y que lo único que deben hacer es seguir las instrucciones, ser constantes y ver como sus resultados comienzan a dar frutos”, menciona Nicolás.

Por otra parte, el creador de la academia concluye que “no hay píldoras mágicas para aprender inglés, es realmente una combinación de tener el sistema de aprendizaje adecuado y dedicarle tiempo y esfuerzo para lograrlo. Lo importante es saber que absolutamente todos podemos aprenderlo, independiente de la edad o experiencia que tengamos con el idioma, y eso es lo que intento que la gente sepa”.

Para conocer más sobre Método Speed Academy, ingresa aquí.