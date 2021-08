El video de un invitado llegando a una boda con un curioso regalo se tomó las redes sociales en los últimos días.

Y es que en medio de una fiesta de matrimonio en México, un hombre apareció con un cilindro de gas de 20 kilos en su hombro envuelto en papel de regalo.

Los novios recibieron el presente con sorpresa y sonrisas, e incluso posaron para las cámaras con él.

#VIDEO 📲 El día de su boda le regala un tanque de gas, porque ella quería algo caro y único. pic.twitter.com/CsCZmfVxPA — RevistaRayas (@RevistaRayas) August 8, 2021

La verdad

A pesar de las diferentes reacciones que provocó el clip que fue subido a Twitter, donde muchos bromearon con la utilidad de un regalo así, la verdad era otra

El cilindro era una respuesta a una broma hecha por la novia.

Según el portal el Periódico Central, la mujer pidió a los invitados que “Si no me van a regalar algo caro y difícil de conseguir, no quiero nada, my love”.

Así nació la idea de este hombre, quien argumentó que por estos días el precio del gas había subido mucho en México y que cada vez era más difícil de conseguir por la problemática que se vive allí.

De esta forma, el sujeto cumplió con la exigencia de la novia y además protagonizó un momento divertido en la fiesta, que difícilmente se olvidará.