Dentro de las ayudas sociales que entrega el Estado de Chile, se encuentra una que comenzó a pagarse recién este 2024, el Subsidio Familiar Automático, dirigido a menores de 18 años, ¿pero quiénes son los beneficiarios, cuál es el monto y cuándo se paga?

Al anuncio de este beneficio se anunció en diciembre del año pasado, momento en que especificó que para obtenerlo, no hay que postular, ya que se entrega según el nivel socioeconómico indicado por el Registro Social de Hogares (RSH).

En enero pasado comenzó el pago del Subsidio Familiar Automático, un beneficio en ayuda a más de 390 mil niños, niñas y adolescentes, lo que marcó un aumento del 32,4% en la cobertura del subsidio destinado a hogares del 40% de la Calificación Socioeconómica, indicó el Gobierno.

¿Cuál es su monto? Todo menor de 18 años que cumpla los requisitos para acceder al Subsidio recibirá mensualmente $20.328, monto que sube a $40.656 en caso de presentar una discapacidad.

Estos valores, que se pagan mensualmente, son similares a los que puede acceder un adulto en Chile, gracias al Subsidio Único Familiar (SUF).

Además de pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, los requisitos para acceder al Subsidio Familiar Automático son:

• Ser menor de 18 años.

• Las niñas y niños hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

• Los niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.

• No tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).

• No contar con reconocimiento en Asignación Familiar o Subsidio Familiar, ni recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.