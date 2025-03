Se acerca la fecha límite para tener al día el permiso de circulación 2025, y muchos se preguntan si se puede pagar en otra comuna distinta donde se habita, la respuesta es sí, pero a través de un simple trámite. El pago de este impuesto obligatorio, también conocido como "patente vehicular", es necesario para circular legalmente y debe efectuarse antes del 31 de marzo en la Dirección de Tránsito de la comuna correspondiente. Es imprescindible presentar documentación como la revisión técnica, SOAP, y no tener multas pendientes asociadas al vehículo. Se puede cambiar de comuna para efectuar el pago siguiendo un proceso específico en la municipalidad deseada. No pagar esta patente conlleva multas e intereses, y en caso de fiscalización, se aplicarán sanciones económicas que pueden llegar hasta la retención del vehículo.

Con el comienzo de marzo, se acerca la fecha límite para tener al día el permiso de circulación 2025, sin embargo, muchos se preguntan si se puede pagar en otra comuna distinta donde se habita, y la respuesta es sí, pero a través de un simple trámite que te explicamos cómo se hace.

Cabe destacar que la también llamada “patente vehicular”, es un impuesto obligatorio que deben cancelar anualmente todos los vehículos en el país, para poder circular de manera legal por las calles. No pagarlo puede acarrear sanciones económicas, incluso, retirar el automóvil de circulación.

¿Permiso de Circulación 2025?

Desde el pasado 1 de febrero, y hasta el 31 de marzo, es el plazo para pagar el permiso de circulación 2025. ¿Dónde hacerlo? Este trámite se hace en la respectiva Dirección de Tránsito de tu comuna, o en los puestos habilitados por la municipalidad.

Para hacerlo debes presentar ciertos documentos, como la última revisión técnica -que, obviamente, debe estar aprobada- el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y permiso de circulación anterior si es que no es un vehículo antiguo.

Para un vehículo nuevo, se debe llevar una copia de la factura, revisión técnica o certificado de homologación, análisis de gases, seguro obligatorio y la inscripción en el Registro Civil.

Además, es importante no tener multas asociadas al vehículo, ya que si estas no están pagadas aún, no podrás renovar o pagar tu permiso de circulación. Puedes revisar AQUÍ.

¿Cómo pagar el permiso de circulación en otra comuna que no sea la mía?

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional, el permiso tiene vigencia nacional y se puede pagar en una comuna diferente a la que yo vivo.

“Es importante tener en cuenta que los dineros recaudados por concepto de permisos de circulación son incorporados a los fondos de inversión de cada municipio, por lo que usted puede elegir ayudar a una comuna en particular pagando allí su permiso”, añade la institución.

De hecho, si se paga el permiso en dos cuotas, ambas deben ser canceladas en la misma comuna.

Pero, ¿puedo pagar el permiso en una comuna distinta a donde he pagado en años anteriores? Para ellos, debes hacer el siguiente trámite:

Ir hasta la municipalidad a la cual desea cambiarse. Pedir una solicitud de traslado de permiso de circulación, el que debes llenar con tus datos y los de su vehículo. El trámite se puede realizar al momento de pagar el permiso en la nueva municipalidad.

¿Cuáles son las multas o sanciones por no pagarlo?

El no pago de la “patente” vehicular puede acarrear multas e intereses. Cuando quiera renovarla -fuera de plazo- se aplicará una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo, que se calcula junto al IPC.

En tanto, si eres fiscalizado por autoridades policiales, pueden pasarte una multa de entre 1 y 1,5 UTM, es decir, entre $67.294 y $100.941 a la fecha. E incluso, el vehículo puede ser retirado de la vía pública.