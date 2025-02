Esta semana se viralizó en redes sociales el reclamo de una influencer contra la empresa Sky, aduciendo que no le permitieron viajar con su mascota. La aerolínea respondió que dejarán de transportar gatos o perros braquicéfalos.

Los perritos vienen en todos los colores, tamaños y razas, pero algunos además tienen síndromes y condiciones de base que hacen su calidad de vida un poco más compleja.

Es el caso del síndrome braquicefálico, que padecen algunos perros y gatos, y que, debido a su afectación física, algunas aerolíneas prohíben transportarlos.

¿Qué son los perros braquicéfalos?

De acuerdo con el Colegio Americano de Cirujanos Veterinarios, se llama perros braquicéfalos aquellos que presentan una “combinación de velo del paladar alargado, narinas estenóticas y sáculos laríngeos evertidos”.

En la práctica, tienen un alargamiento del velo paladar, que sobresale hacia la vía respiratoria, interfiriendo en el desplazamiento de aire hacia los pulmones; orificios nasales estrechos o que colapsan hacia el interior durante la inhalación; y presentan un desplazamiento del tejido del interior de las vías respiratorias hacia la tráquea, obstruyendo parcialmente el paso del aire.

¿Qué razas de perro tienen esta condición?

Por lo tanto, se trata de perros que presentan dificultades respiratorias debido a la forma de su hocico, garganta y cabeza. Es el caso de razas como:

-Bulldog inglés

-Bulldog francés

-Pug

-Pequinés

-Boston terrier

-Shih Tzu

-Cavalier King Charles Spaniels

-Lhasa Apso

-Boxers

-Mastín

-Grifón de Bruselas

-Dachshund

¿Por qué algunas aerolíneas no permiten que viajen en avión?

Como señalamos al principio de este artículo, la psicóloga @soynativargas denunció en Instagram que la aerolínea Sky le negó que su perro accediera al vuelo, pese a contar con un ticket y haber confirmado su traslado.

“Llego hoy día y me dicen, no, hace un día que ‘ya no llevamos perros’. Porque ‘se nos murió un perrito la semana pasada, así que ya no llevamos perros. Y la única solución que te damos es que tú sueltes a tu perro, que alguien se lo lleve’”, aseguró en su relato.

“Hasta antes se podía. Yo había pagado mi pasaje y todo… Y la señorita del counter me dice ‘vas a tener que dejar al perro ahí. Esa es la solución’”, añadió.

Desde Sky respondieron a BioBioChile, confirmando que dejarán de trasladar animales de razas braquicéfalas.

“Por la seguridad y bienestar de los animales de razas braquicéfalas o mestizos con características similares, con hocicos aplanados y propensos a tener problemas respiratorios; hemos tenido que dejar de prestar el servicio de transporte en todas nuestras rutas para este tipo de perros y gatos en las bodegas de nuestros aviones, en línea con la tendencia de la industria”, señaló la empresa.

El sitio ESAPet se cuadra con lo antes indicado por la empresa aérea, afirmando que los cambios de presión y temperatura de la bodega de un avión pueden provocar que sea más dificultosa su respiración. En ese sentido, algunas empresas permiten que los perros viajen en la cabina, aunque también con algunas restricciones.