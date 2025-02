La influencer @soynativargas denunció en redes sociales a la empresa Sky por impedirle viajar con su perro a pesar de haber confirmado su traslado a Punta Arenas, donde se mudaría. Tras llegar al Aeropuerto de Santiago, le informaron que no podía llevar a su mascota y la única solución que le ofrecieron fue abandonarlo en el terminal aéreo. A pesar de tener todos los documentos necesarios, la aerolínea le comunicó que ya no permitían perros a bordo debido a la muerte de una mascota la semana anterior. Ante esta situación, su perro finalmente viajará por mar a su nuevo hogar en Puerto Williams, luego de que Sky no ofreciera más alternativas. La aerolínea aún no ha devuelto el dinero a la afectada, y la versión de Sky sobre este incidente no ha sido revelada.

Una influencer denunció en redes sociales a la empresa Sky, luego de no poder viajar con su perro a pesar de haber confirmado su traslado.

Según relató en Instagram, la psicóloga @soynativargas señaló que todo ocurrió cuando se disponía a viajar a Punta Arenas, ya que se iba a vivir en un nuevo lugar. Por ende, llevaba a su mascota.

Pero, al llegar al Aeropuerto de Santiago le comunicaron que no podría llevar al can y la única solución que le dio personal de la aerolínea fue que lo abandonara en el terminal aéreo.

“Tengo comprado un pasaje para irme a Punta Arenas, porque me voy a vivir a una isla, al extremo sur del mundo, con mi familia. Dentro de mi familia, mi perro. Perro al que yo le compré su pasaje cuando se podía”, comenzó su relato.

Continuó señalando que “estaba todo normal, todo bien, todo perfecto. Llamé por teléfono, vine a hablar, me dijeron que estaba todo perfecto, que necesitaba su certificado. Tiene su certificado, tiene todas sus cosas”.

Sin embargo, ayer la denunciante llegó al Aeropuerto de Santiago y se encontró con que no podría viajar con el canino.

“Llego hoy día y me dicen, no, hace un día que ‘ya no llevamos perros’. Porque ‘se nos murió un perrito la semana pasada, así que ya no llevamos perros. Y la única solución que te damos es que tú sueltes a tu perro, que alguien se lo lleve"”, aseguró.

La influencer añadió que “yo me voy a vivir a una isla, no tengo cómo más llevarlo si no es ahora. Y no me dejan subir a mi perro, ni como asistencia emocional, ni en cabina, ni abajo. De ninguna manera. Y ni siquiera me llamaron para decirme”.

“Hasta antes se podía. Yo había pagado mi pasaje y todo… Y la señorita del counter me dice ‘vas a tener que dejar al perro ahí. Esa es la solución’. Le digo, ¿se lo puedo dejar por lo menos acá? ‘No, vas a tener que dejar el perro ahí’. O sea, su solución es que yo agarre a mi perro, lo suelte en el aeropuerto y lo deje afuera y lo abandone. Esa es la única solución que Sky me da”, cerró.

Perro viajará por mar

Finalmente, en sus historias de Instagram, reveló que su hermana se desplazó hasta el terminal aéreo y se llevó al can, quien finalmente hará el viaje por mar.

“La aerolínea no dio ninguna solución más que ‘el perro no se va a subir de ninguna manera y usted vea que hace con él, se le va a devolver la plata’ (además plata que lógico aún no me han devuelto)… Mi gordito se fue a Viña con mi hermana y llegará en una semana más a Puerto Williams vía marítima”.

La versión de Sky

Consultados por esta situación, desde Sky señalaron a BioBioChile que “lamentamos la situación vivida por una pasajera que no pudo viajar con su mascota en uno de nuestros vuelos con destino a Punta Arenas operado el día lunes 03 de febrero”.

La aerolínea confirmó que, efectivamente, dejarán de trasladar animales de razas braquicéfalas, como el perro en cuestión. Estos son de cabeza y cara cortas y achatadas, además de tener hocico achatado y nariz corta.

“Por la seguridad y bienestar de los animales de razas braquicéfalas o mestizos con características similares, con hocicos aplanados y propensos a tener problemas respiratorios; hemos tenido que dejar de prestar el servicio de transporte en todas nuestras rutas para este tipo de perros y gatos en las bodegas de nuestros aviones, en línea con la tendencia de la industria”, señaló la empresa.

Por lo mismo, indicaron que se contactarán con los viajeros que puedan verse afectados con esta medida, así como para ofrecer soluciones.

