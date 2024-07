¿Qué son los "Frigios"? La peculiar mascota de los Juegos Olímpicos de París 2024

Los Frigios, también conocidos como los Phryges, son la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024. Presentados a finales de 2022, estas figuras pretenden encarnar el espíritu francés de “libertad”, enarbolando parte de su historia. Pero, ¿qué son realmente?

“Nos hemos querido desmarcar de la tendencia general de hacer una mascota inspirada en un animal, hemos escogido un objeto”, señaló el presidente del comité olímpico parisino, Tony Estanguet, durante la presentación de los Frigios.

Estas dos figuras están inspiradas en los icónicos gorros rojos de estilo frigio, que se popularizaron durante la Revolución Francesa (1789-1799). Se trata de un objeto sumamente arraigado en la cultura francesa, donde desde pequeños los niños en Francia observan este símbolo adornando la cabeza de Marianne (la figura femenina que encarna la República de Francia).

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on 👟

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022