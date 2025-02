Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Este lunes 17 de febrero comenzó el primer pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como el ex Bono Marzo, que entrega más de $60.000 a quienes cumplen con los requisitos, siendo un beneficio no postulable y automatizado para aquellos que califiquen, independientemente de estar en el Registro Social de Hogares. El segundo grupo de beneficiarios recibirá el pago el próximo 3 de marzo, mientras que el último pago se realizará a partir del 17 de marzo. Para saber si te corresponde el beneficio, puedes ingresar a Aportefamiliar.cl con tu RUT y fecha de nacimiento. El pago se realiza a través de CuentaRUT de BancoEstado para quienes no son beneficiarios habituales del IPS, y de forma presencial para aquellos que no poseen esta cuenta.