Pacientes alertan sobre las brechas de acceso oportuno a tratamientos por cáncer de mama

Una instalación urbana cuyo objetivo era generar conciencia sobre la situación a nivel nacional de las pacientes con cáncer de mama, se realizó el miércoles 22 de mayo en la Plaza de la Independencia de Concepción, región del Biobío, captando la atención de los transeúntes.

La iniciativa fue liderada por la Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes, con el respaldo de la Municipalidad de Concepción y la colaboración de Novartis.

Esta acción consistió en el despliegue de decenas de figuras femeninas, de tamaño real, de color rosado y azul marino. Las figuras rosadas simbolizan a los miles de mujeres con cáncer de mama en Chile y su esperanza por un mejor futuro, mientras las azules representan las actuales brechas en su camino con la enfermedad.

El propósito de esta acción fue dar a conocer la realidad local, poniendo énfasis en que también existe una brecha en el acceso oportuno a tratamientos en el sector público, privado y también, en las regiones.

En el lugar, Víctor Hugo Flores, presidente de La Voz de Los Pacientes, expresó a BioBioChile que “queremos llamar a concientizar, queremos llamar a que las personas se eduquen y sepan la realidad que estamos viviendo hoy en día como país en tema de cáncer. Lamentablemente, la situación es bastante compleja y eso nos preocupa mucho como sociedad civil, teniendo más de 17.500 personas en listas de espera solo en diagnóstico en cáncer.”

En ese sentido, el dirigente destaca que se trata de un llamado de atención no solo a la sociedad civil, sino también “a los tomadores de decisiones”, pues no hay suficientes recursos para todos quienes necesitan tratamiento.

“Es importante mencionar que las personas deben hacerse sus exámenes preventivos, pero cuando no está el acceso, cuando están estas brechas, es cuando comienzan los problemas. No tenemos acceso a nuevas líneas de tratamiento oncológicas de alto costo; llevamos 3 años esperando un decreto DAC -drogas de alto costo- y eso nos preocupa considerablemente, porque las líneas terapéuticas que tenemos hoy en día no están dando abasto para las pacientes. Por eso es importante sensibilizar, por eso es importante descentralizar Santiago también, y por eso insistimos en que Santiago no es Chile”.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, acompañó a La Voz de Los Pacientes en la actividad, donde realizó un llamado de atención sobre el tema, recalcando que “lo que pasa con aquellas pacientes que son afectadas por cáncer de mama se da en todo tipo de enfermedades en Chile; que es, y decirlo en buen chileno, que en Chile hasta para enfermarse hay que tener plata. Si tú no tienes plata, si no tienes las posibilidades, no tienes una red de apoyo, no tienes la capacidad de poder generar un tratamiento, te mueres”.

En el caso particular de la comuna de Concepción, la máxima autoridad local detalló las acciones que han realizado a nivel local, como el fortalecimiento de la infraestructura de Cesfam y la inversión en profesionales de la salud, para poder disminuir las brechas en el acceso.

Cabe recordar que el principal recinto asistencial de la zona es el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, que depende del Servicio de Salud y es, además, el hospital más grande de Chile. Geográficamente está en una situación compleja, pues debe abarcar un extenso territorio urbano y rural.

Sobre este tema, BioBioChile conversó también con el Dr. Rodrigo Ascui Fernández, jefe del Servicio de Oncología y del Centro de Responsabilidad del Cáncer del Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, quien comentó que hay numerosas brechas que dificultan el tratamiento de los pacientes a nivel local.

“Una de esas brechas importantes es la cantidad de aceleradores lineales que tiene la región del Biobío que, dentro del ámbito público y privado, son aproximadamente 5. Y por cantidad de población, deberíamos tener aproximadamente 10 y eso obviamente limita el acceso oportuno a tratamientos de radioterapia son muy importantes para el cáncer”, ejemplificó.

Y es que, ante las limitadas herramientas e infraestructura disponibles a nivel local, a algunos pacientes de cáncer del Biobío

se les da la opción de continuar su tratamiento en Santiago. Pero se trata de una opción a la que pocos pueden acceder, pues una quimioterapia implica costear una estadía de alrededor de 6 meses en la región Metropolitana, mientras que la radioterapia son 5 semanas. Los gastos serían demasiado altos para personas de menos recursos.

La otra alternativa, a la que muchos recurren, es esperar a que llegue su turno. Pero, para un enfermo de cáncer, la espera puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por ello, entre los desafíos que deberían priorizarse, el jefe de Oncología apunta a “mejorar la cantidad de infraestructura; mejorar la cantidad de especialistas, no solamente oncólogos. Cuando hablamos de cáncer, necesitamos más radiólogos, más radioterapeutas, oncólogos médicos, más cirujanos oncológicos. Mejorar la cantidad de clínicas que se pudieran acreditar como segundos prestadores para resolver garantías (explícitas de salud, GES) en plazo por vencer, desde el punto de vista oncológico.”

Cáncer de mama en mujeres jóvenes: importante retraso en atenciones en el sistema público

El cáncer de mama puede afectar a mujeres de todas las edades, incluyendo a aquellas menores de 40 años. Sin embargo, en Chile se ha puesto principalmente el foco en prevención y diagnóstico en pacientes sobre ese rango etario, por lo que existe un importante retraso en el caso de aquellas más jóvenes.

Esta situación es parte de los hallazgos del estudio “Necesidades y brechas percibidas de acceso a tratamiento en mujeres jóvenes que viven con cáncer de mama en Chile”, publicado en 2023 por el Centro de Salud Global Intercultural (Cesgi) del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM), de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo (UDD).

Los resultados de este estudio fueron expuestos en el conversatorio de la fundación de La Voz de Los Pacientes la tarde del miércoles en Concepción, de la mano de dos de sus investigadoras, Dra. Báltica Cabieses y Dra. Alexandra Obach.

El estudio completo lo pueden descargar aquí de forma gratuita.

Según las estadísticas expuestas, el 15% de las muertes a causa del cáncer de mama a nivel mundial se concentra en mujeres menores de 45 años, convirtiéndose en la causa de muerte más común en este segmento de la población.

Sobre esta investigación, Dra. Alexandra Obach, PhD en Antropología y directora ejecutiva del Cesgi de la Udd, detalló que “el cáncer de mama es más agresivo en las mujeres jóvenes que en las mayores, y en particular, es importante tener presente que en América Latina está aumentando significativamente esta enfermedad. Por esa razón, es nuestra tarea como país ser líderes en el desarrollo de estrategias que permitan visibilizar este problema y tomar acciones concretas que nos permitan revertir estas cifras, llegando de manera oportuna”.

En ese aspecto, apunta a que las mujeres jóvenes deben superar una serie de obstáculos y barreras que contribuyen a invisibilizar la enfermedad: “Tenemos un sistema de screening y un sistema de monitoreo que apunta hacia las mujeres adultas mayores y mujeres mayores, y las jóvenes quedan en la total invisibilidad. En el sistema privado esto también sucede, nada más que la detección es un poquito más oportuna, mientras que en el sistema público hay mayor demora”.

Agrega la Dra. Obach que “otras brechas identificadas tienen que ver con, por ejemplo, el tema territorial. Como todo, principalmente lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento está concentrado en las capitales regionales, y principalmente en región Metropolitana, lo que hace que las personas de (otras) regiones queden en una situación de mayor orfandad en este aspecto. Ysi esto lo ampliamos un poquito más allá en la relación urbano versus rural, vemos también una brecha importante en relación con las personas que habitan los contextos rurales”.

“Entonces, el cáncer de mama y sus brechas están afectando desigualmente a algunos grupos poblacionales comparados con otros, pero aún así, cada persona que la vive, la vive más allá de sí misma con las familias y comunidades a las que pertenece”, destacó.

Junto a La Voz de Los Pacientes, otras fundaciones locales que ayudan a pacientes de cáncer y otras enfermedades, acudieron a las actividades en la capital del Biobío para generar conciencia sobre los desafíos en el manejo del cáncer de mama en nuestro país.

Talia Villanueva es presidenta de la fundación Salvé el Mundo Hoy, dijo a BioBioChile que “por múltiples factores sociales, las mujeres hoy día se están postergando. Ellas siempre están ocupadas atendiendo a otros y dejan el autocuidado. Así que el llamado es a que las mujeres jóvenes menores de 40 años, que tengan algún antecedente familiar o alguna sospecha de cáncer de mama, puedan consultar a tiempo.”

Para conocer más sobre estas y otras iniciativas, puedes visitar Lavozdelospacienteschile.com.