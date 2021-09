Durante este martes, la actriz nacional Teresita Reyes de 71 años, señaló a través de un video en su cuenta de Instagram los efectos secundarios que habría sufrido tras inocularse con la dosis de refuerzo.

En tanto, el ministro de salud Enrique Paris, indicó hace unas semanas que algunas personas presentan una caída de los anticuerpos para combatir los graves efectos del coronavirus, razón por la cual se reforzaría el sistema inmunológico.

Así entonces, la actriz que actualmente es parte del elenco de Pobre Novio (Mega), relató su experiencia con dicha dosis.

“El jueves me puse la tercera dosis. Ni un problema, me sentí bien. Vine a grabar el viernes y sentí un poco de dolor de cabeza. Dije ‘bueno, un paracetamol y chao’. Y de repente me empieza a doler todo el cuerpo, con tercianas, parecía un pollo, como que me hubieran apaleado“, comenzó diciendo.

“No se preocupen, no hagan caso cuando le dicen ‘se van a morir con la tercera dosis’, es un día o día y medio que te sientes mal. Yo les digo esto como una emergencia pública, porque sé que hay mucha gente que no quiere ponérsela, pero por favor (hágalo)”, cerró la actriz.

Dosis de refuerzo y sus posibles efectos secundarios

Desde que comenzó el proceso masivo de vacunación para combatir el coronavirus, se sabe que existe el riesgo de sufrir algún efecto secundario, los que van desde el dolor y enrojecimiento en la zona de la inoculación, a sensación de fiebre, tercianas, entre otros.

No obstante, sobre qué ocurre en la dosis de refuerzo aún no se tiene información suficiente como para afirmar qué síntomatología presentan los pacientes, según explicó César Bustos, inféctólogo de la Universidad de los Andes en conversación con La Tercera.

“Esa información se está recogiendo. Por eso es importante que cada persona que está recibiendo su dosis de refuerzo lo notifique a través de la página de ESAVI y/o a través del centro de vacunación para ir teniendo una base de datos lo suficientemente amplia, para que luego se puedan hacer estudios sobre la conveniencia, y el tiempo adecuado para aplicar la vacuna”, puntualizó el profesional.

ESAVI, es la sigla para conceptualizar a los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización, según el Instituto de Salud Pública (ISP) en su sitio web.

“Se definen como cualquier ocurrencia médica (cualquier signo desfavorable o involuntario, hallazgo de laboratorio anormal, síntoma o enfermedad) que sigue a la inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el uso de una vacuna. Se trata de una sospecha que debe ser investigada y aplicar una metodología de análisis de casos para establecer si existe la posible relación causal con la vacuna”, indica el portal.

Bustos, por su parte, añade que dichos efectos pueden ir desde un nivel leve, moderado o llegar a ser severos, y que en caso de aparecer fiebre o dolor en la zona de la punción, la persona puede ingerir paracetamol para aliviar los síntomas, además de seguir las recomendaciones como hidratarse y no beber alcohol en los días posteriores a recibir la vacuna.

En cuanto al tiempo que debería ser inoculada cada persona, los especialistas alrededor del mundo concluyen que podría aplicarse de cada un año, algo similar a lo que ocurre con la vacuna contra la influenza, para así reforzar año a año el virus, aunque es un tema que aún está en discusiones.