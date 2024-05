La artista nacional, quien se popularizó tras su participación en Rojo, Carolina Molina, también conocida como ‘Rancherita’ hizo una dura acusación luego de haber sufrido daños en su automóvil.

La cantante, contó que en febrero recién pasado, cuando su auto estaba estacionado en un sector de la comuna de Colina, región Metropolitana, su vehículo, un Chevrolet Camaro amarillo, habría sufrido daños.

No obstante, a mediados de marzo, la ‘Rancherita’ habría sido víctima de un nuevo ataque a su auto, tal como relató a Página 7.

En esa fecha la automóvil estaba estacionado en el Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba. “Cuando hice la denuncia pidieron las cámaras del mall. Ha pasado mes y medio y todavía no lo envían. No sé qué está pasando”, contó al mencionado medio.

“Tuve una reunión con la asistente del fiscal, se hizo el requerimiento inmediato para que se entregaran las cámaras y nada”, aseguró la cantante sobre el proceso legal en curso.

Pero lo que inquieta a la ‘Rancherita’ no son solo los daños a su vehículo, sino que también han dejado notas con amenazas: “Esto no fue un acto de delincuencia ni envidia por el auto, que puede ser llamativo. Tiene otro trasfondo, me dejaron un papel con insultos y amenazas“, aseveró.

Por lo mismo, admitió sentirse “muy asustada, han sido dos ataques en poco tiempo. Esto parece una persecución, pasa los límites”.

Debido a los ataques, la cantante contrató a un equipo de seguridad que la acompaña cada vez que tiene que salir, sin embargo, esto también ha afectado a su trabajo, puesto que ha tenido, según sus palabras, “rechazar importantes invitaciones para evitar andar sola”.

Molina aseguró que los daños que se han efectuado a su vehículo en el parabrisas, capó, carrocería y espejos retrovisores, ascienden a un millón y medio de pesos.