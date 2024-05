Una modelo de Vogue estuvo 12 años leyendo los labios de fotógrafos, compañeros y directores en el mundo de la moda y el espectáculo, ya que sentía vergüenza de mostrar que era sorda.

Fue a través del medio The Sun, que la modelo de Vogue, Georgia Meacham, de 30 años, habló oficialmente sobre su discapacidad y confesó llevar un audífono en cada oreja desde el primer año de vida.

La historia detrás de ocultar su sordera en el mundo de la moda, se debió a la vergüenza que le provocaba admitir su discapacidad.

La modelo ocultó su condición en el mundo de la moda desde los 18 años

Luego de firmar su primer contrato como modelo a los 18 años, no reveló su discapacidad y logró pasar desapercibida gracias a su capacidad de leer los labios.

“Ocultar mi discapacidad ha sido una de las cosas más agotadoras que he hecho en mi vida, pero estoy muy emocionada de comenzar mi nueva vida”, expresó al medio citado.

Sin embargo, luego de revelar su discapacidad, Georgia actualmente planea volver al mundo de la moda, potenciando su carrera como un referente para las personas sordas.

“La gente probablemente me mira y piensa ‘modelo rubia alta que no tiene ningún problema’, pero quiero mostrarle a la gente que la discapacidad no tiene una apariencia determinada“, explicó.

Su percepción de la sordera cambió al entrar a la universidad

La sordera de Georgia siempre fue aceptada cuando era niña, pues desde los 17 meses la presenta, sin embargo, todo cambió cuando entró a la Universidad Queen Mary de Londres en 2011, donde empezó a sentir vergüenza de sus audífonos.

En aquel entonces fue descubierta por una agencia de modelos durante su primer año de universitaria y a los 18 años, ya estaba modelando en grandes pasarelas.

“Su carrera la llevó por todo el mundo y modeló para marcas como Stella McCartney, Karen Millen y Ted Baker. Artistas como Tinie Tempah, Cheryl y One Direction la contrataron para aparecer en sus videos”, explica el medio.

Sin embargo, durante aquel tiempo ocultó sus audífonos con su cabello y de ser necesario, se los sacaba para sus momentos de grabaciones y modelaje.

“Pensé que ocultar mis audífonos me convertiría en una modelo más exitosa. Iba a los castings con el pelo suelto, porque nunca vi modelos con audífonos”, dijo para The Sun.

“Realmente lo negaba por completo. Tenía que adivinar lo que se decía en el set todo el tiempo“, explicó.

Proceso de aceptación

Cinco años después de su carrera como modelo, Georgia comenzó a audicionar para papeles de actuación, lo que la hizo aparecer en películas como ‘Bridget Jones’ Baby’ y ‘Wonder Woman: 1984’, pero con el costo de leer labios todo el tiempo.

La situación le provocó una ‘fatiga auditiva’, y decidió que ya no podía seguir así, por lo que, gracias al impulso de celebridades sordas como Rose Ayling-Ellis y Tasha Ghouri, decidió mostrarse como realmente era.

Según indica el medio citado, en 2023 comenzó con terapias y ya para este año, comenzará con clases de lenguaje de señas británica durante el mes de mayo.

“Ahora me siento realmente decidida a utilizar esta posición para hablar sobre la representación de los sordos en mi industria… Estoy muy orgullosa de volver a presentarme como modelo con audífonos“, enfatizó.