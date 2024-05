Un bus con 15 pasajeros cayó la jornada de este viernes al río Moika en el centro de San Petersburgo, en Rusia. Medios locales señalan que habría cuatro muertos producto del accidente.

Según informó la policía local, y tal como se ve en videos que se difundieron en redes sociales, esto ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo, impactó un automóvil y luego cayó por el puente, conocido como el “Puente de los besos”.

Agencia EFE informa que los equipo de emergencia trabajaron para rescatar a las personas del agua, cuya temperatura estaba más baja de lo habitual, por una ola de frío anómala que se registra en Rusia durante esta época del año.

La policía informó que recibieron un llamado de emergencia a eso de las 13:00 horas (06:00 am en Chile).

