La NBA anunció este jueves que suspende por cuatro partidos sin sueldo al base de los Milwaukee Bucks Patrick Beverley por arrojar con fuerza un balón a los espectadores y por una “interacción inapropiada” con una periodista durante el sexto juego de su serie con los Indiana Pacers.

El primer incidente ocurrió en los minutos finales del partido disputado el 2 de mayo en Indianapolis, en el que los Bucks perdieron 120-98 y quedaron eliminados tras finalizar 2-4 la eliminatoria de primera ronda.

Beverly lanzó con fuerza un balón contra los aficionados locales, golpeando a una en la cabeza. Después de pedir el balón de vuelta, el jugador de los Bucks lo volvió a lanzar con fuerza contra los aficionados.

Al finalizar el partido, ya en los vestuarios, Beverly protagonizó otro incidente al prohibir a una periodista de ESPN recoger sus declaraciones después de preguntarle si estaba suscrita a su podcast y que esta respondiera que no.

El jugador de los Bucks reconoció días después en su podcast “Pat Bev Pod” que su comportamiento había sido “inexcusable”.

Este miércoles, la Policía de Indianapolis anunció la apertura de una investigación sobre el incidente.

FULL VIDEO OF PATRICK BEVERLY THROWING BALL into innocent Woman PACERS fan who were just clapping & a bystander returning the ball👀 @NBA pic.twitter.com/I2RHhKD8Dg

— MADE by “VIRGIL” (@madebyVIRGIL) May 3, 2024