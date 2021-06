El cuidado de la piel (o skincare, por su nombre en inglés) es algo que aprendemos de a poco, con mucho ensayo y error, por lo que puede que estés cometiendo errores sin darte cuenta.

Valeria Luna es una conocida podcaster, cantante y autora del libro Skincare para principiantes, que publicó junto a editorial Planeta en nuestro país y es best seller en librerías chilenas.

La conductora cuenta que trabajó alrededor de 5 años en la extinta revista M de Las Últimas Noticias escribiendo sobre belleza, lo que le dio la oportunidad de entrevistar a expertos, investigar y probar nuevos productos. Tras la desaparición de la publicación, siguió trabajando en el área pero desde su cuenta en Instagram y su naciente podcast, Con la ayuda de mis amikas, que realiza semanalmente junto a la periodista María José Castro.

Y este no es el primer libro que escribe Valeria, pues en 2020 publicó La guía para la vida de las amikas con Castro. El éxito fue tal que se agotó la primera edición durante la preventa.

En su nuevo libro, explica a BioBioChile, comparte su experiencia en el tema con quienes no saben por dónde comenzar. “La idea era que cualquier persona que viera el título supiera que no hay edad para empezar a cuidarse la piel y que tampoco hay que sacar un postgrado para hacerlo. Investigué mucho y quise hacer un manual lo más sencillo posible, para que todas las personas que quieran iniciarse, pudiesen partir con lo básico”, dice.

Esta enciclopedia del skincare fue revisada por el laboratorio Beiersdorf, dueño de marcas como Eucerin y Nivea, y por la Dra. Ximena Vargas Ruiz, dermatóloga.

“Tenía miedo de que la gente esperara una biblia ‘cotota’ y que cuando se encontraran con este libro, que es chiquitito y comparto, dijeran ‘¿y es sólo esto?’. Pero, al contrario, a muchos les ha gustado el hecho de que sea tan básico y de que no requiera conocimiento previo para poder leerlo. Y, por sobre todas las cosas, que sea entendible para todas las edades. Que sirva para tenerlo cerca, como una guía para tenerla a mano. He estado súper contenta porque siento que se cumplió ese objetivo”, comenta.

Además, Valeria Luna se dio el tiempo de darnos una serie de consejos para el cuidado de la piel. A continuación puedes revisar los principales errores que no deberías cometer, según la autora de Skincare para principiantes.

1- No te limpies la piel con agresividad

Valeria Luna comenta que un error que ve con mucha frecuencia es que la gente es demasiado dura con el rostro. “No se laven la cara con tanta rudeza. Creo que uno está acostumbrado a pensar que, entre más se frota el rostro, entre más tirante queda, está más limpio, y no es así. La piel es un órgano y necesita que uno sea delicado con él”, recalca.

“Creo que la gente relacionado mucho el cuidado de la piel con las uñas y el pelo, que son ‘células muertas’. No es lo mismo que un órgano vivo como la piel. Y lamentablemente nos enseñaron eso, que mientras más tirante queda, es más limpia. La piel necesita cuidados, pero que seamos delicados. No nos compremos millones de cepillos, no es necesario”, añade.

2- Usa siempre el producto más importante para la piel

La escritora afirma que el protector solar es el producto más importante de la rutina facial… y es el que menos suelen usar las personas.

“Si tuviera que elegir un solo producto, sería el protector solar. La tecnología ha avanzado harto y existen protectores que pueden hidratar, o ayudar a borrar manchas, ya no cumplen una sola función”, explica.

En ese sentido, advierte que no usar protector solar puede acelerar el envejecimiento prematuro.

“La gran mayoría de los problemas de la piel tienen que ver con el daño solar, con el envejecimiento prematuro. Si bien las arrugas y todo eso son procesos naturales de la piel, efectivamente el daño solar puede acelerarlo. Entonces, el protector solar no solamente ayuda a prevenir el cáncer, manchas o quemaduras, sino que es un producto que a largo plazo realmente marca una diferencia”, indica.

3- Usa protector solar dentro del hogar

En el último año, hemos pasado más tiempo dentro del hogar que en exteriores, por lo que muchos piensan que no necesitan protector solar. Ese es un gran error.

“Mientras nos lleguen los rayos de luz y no sea necesario prender una ampolleta, nos está llegando el sol. En el caso de la cuarentena, he visto que gente se empezó a manchar y no entendían por qué, si estamos dentro de la casa. Creyeron que adentro no había que usar protector solar, pero el sol igual llega”, relata.

Asimismo, hay protectores solares que pueden proteger de la luz azul que emiten las pantallas, algo útil si trabajas frente a un computador a diario.

“También estamos expuestos a otros tipos de luces, como la del computador o la del celular. Si bien todavía no hay tantos estudios respecto al daño de la luz visible de esas pantallas, de todos modos estamos expuestos a ciertos estímulos”, apunta.

4- No compres los productos más caros

Cuando se trata de productos para el cuidado de la piel, no siempre deberías irte a los más costosos, de acuerdo a Valeria.

“Hay un mito que mucha gente cree, que es: ‘Mientras más caro un producto, es de mejor calidad’. No es tan así. Creo que la cosmética ha avanzado mucho y se han creado súper buenos productos a costos bien razonables”, dice.

“Muchas veces las marcas de lujo te venden eso, el lujo, la marca, más que el producto en sí. No es necesario gastar mucho dinero para cuidarse la piel. Todas las pieles son distintas, todas reaccionan diferente. Entonces, creo que es bueno tener en cuenta que cuidarse la piel no es sinónimo de gastar mucho. Existen súper buenos productos a precios asequibles”, narra.

5- Elige los productos adecuados para tu tipo de piel

Existen diferentes tipo de piel, como la grasa o la seca, y cada una necesita de diferentes productos y cuidados. “No porque un producto le haga bien a tu amiga, te va a hacer bien a ti”, remarca la autora de Skincare para principiantes.

“El mercado es grande y existen muchas texturas. Creo que más que buscar un producto en específico, uno tiene que pensar qué es lo que necesitas tú. Si yo produzco demasiado sebo, un tónico que me regule el sebo me va a servir. Pero no es que todas las personas tengan que comprarse tónicos, sérums o cremas. Hay gente que encuentra la crema que les controla el sebo y le deja la piel mate, y con eso está lista”, narra.

“He visto una tendencia en el mundo de la cosmética a ser mucho más minimalista, mientras que antes la tendencia eran los 10 pasos coreanos. Es porque la gente estaba usando tantos productos que finalmente saturaba la piel. Entonces, no creo que haya productos que no sirven, pero no es necesario usar miles. Es importante identificar qué es lo que tu piel realmente necesita y lo que te interesa tratar”.

6- Anda al dermatólogo cuando tienes problemas más serios

“Este libro jamás reemplazará la consulta a un dermatólogo”, asegura Luna. Si tienes algún problema más serio a la piel, deberías recibir asesoría profesional. Por el contrario, si no tienes alguna condición, basta con hallar tu rutina de skincare que mantenga tu rostro saludable.

“Existen dos universos: la cosmética y el médico. El médico tiene que ver con situaciones patológicas que pueden generar molestias, picazón, ardor o algo irregular que puede conllevar una condición, como podría ser la psoriasis o la rosácea. Los cuidados de la piel que yo enseño en el libro son mucho más básicos, que se pueden realizar en el día a día para tener un estilo de vida saludable”, expresa.

“Recomiendo ir al dermatólogo cuando se tiene una condición específica, como que me salen manchas en mi cara o tengo un lunar que está raro”, concluye.