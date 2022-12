Un video que ya acumula más de 28.2 millones de reproducciones en TikTok ha generado gran polémica en las redes. En el registro se ve como una familia le realiza la broma de “El Grinch se roba la navidad” a dos niños.

En las imágenes se ve como una persona disfrazada como el mítico personaje cascarrabias entra a la casa de los pequeños mientras estos están viendo películas. Ante los ojos atónitos de los niños, procede a robarse los regalos que se encuentran debajo del árbol de navidad.

“El Grinch se roba la navidad”

Ante la acción, uno de los niños reacciona gritando horrorizado, mientras que el otro se enfrenta al malvado Grinch al punto de golpearlo con el fin de defender sus regalos.

Lo que parecía ser una simple broma de navidad, sin embargo, provocó una ola de críticas a los padres de los pequeños. “Como provocarles trastorno de estrés postraumático a tus hijos: paso uno”; “el trauma de su vida”; “daño emocional”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video que ya da la vuelta al mundo.

Efectos de la broma en la salud mental de los niños

No obstante, la pregunta que ha rondado entre los internautas es sí este tipo de bromas puede tener efectos negativos en los niños a largo plazo.

A esta interrogante, la psicóloga de Clínica Los Leones, Carolina Alarcón, afirmó: “Puedo firmar que eso les va a generar problemas de ansiedad”.

La especialista ejemplificó la situación vivida por los niños como lo que sucede cuando los adultos son víctimas de robo: “La verdad es que los niños no entienden que el Grinch no odia la navidad, odia a las personas que le hicieron daño y verlo dentro de su casa, ver que sus padres no hacen nada, que los pillan de improviso, es como que un asaltante te haga una encerrona“.

Esto, pues, “no se sienten protegidos, los pilla de improviso y se sienten totalmente vulnerados y la verdad es que más allá de que genere traumas a largo plazo genera un nivel de descontrol, desborde, ansiedad y crisis de angustia constante y de ansiedad que van a ser efectos super negativos“, agregó.

Sobre la inacción de los padres, Alarcón explica: “Uno se asustó, le dio pánico y la del otro fue de defenderse solo con lo que podía, pero había un adulto grabando. Es un nivel de violencia sumamente grande y esto genera más ansiedad y angustia“.

A esto, la profesional añadió que es muy probable que los niños que son víctima de este tipo de broma de “El Grinch se roba la navidad” tengan pesadillas y terrores nocturnos, además pueden pensar que el personaje los va a asechar en cualquier minuto.

Frente a la reacción del niño que defiende sus regalos, la psicóloga explicó que se puede deber a la sobrevaloración de estos, lo cual “es responsabilidad de los mismos padres, que no guían y sobrevaloran lo material”.

Para Alarcón, lo que los padres deberían haber hecho ante la reacción de los niños a la broma es intervenir: “Cuando tú ves que entra el Grinch a robarse los regalos y ves que los niños están súper descontrolados, mejor que se vaya y salga algún adulto a defenderlos, pero ellos se vieron solos“.