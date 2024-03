La modelo, Fran Maira, sufrió una hemorragia interna que la derivó a emergencias el fin de semana pasado. La complicación sería un quiste en uno de sus ovarios que explotó.

¿Qué tan letal puede ser una hemorragia interna por este factor?.

Hemorragia interna

El sangrado interno puede ser a causa de lesiones o situaciones espontáneas, las que comúnmente suelen ocurrir por problemas en las articulaciones, los tractos gastrointestinal o urogenital, según indica el sitio web Medlineplus.

El sangrado interno puede volverse potencialmente mortal con rápidez, por lo que se necesita atención médica rápida, agrega el medio.

En el caso de la modelo, el quiste en su ovario fue la causa de su emergencia. “A las 5 am me empezó un dolor de guata (ovarios) insoportable. Llegué de urgencia a la clínica, no venía hace años, solo para controles anuales”, indicó en sus redes sociales.

Quiste en ovarios

Según el sitio web Medlineplus, “el quiste es un saco lleno de líquido que se forma sobre o dentro de un ovario, durante el proceso menstrual”.

Durante el ciclo, crece un folículo en el ovario que desarrolla un óvulo, el cual al madurar, se desprende. A esto proceso se le llama ovulación.

En caso contrario, de que el folículo no se abra y libere el óvulo, el líquido que permanece dentro, forma un quiste. Esto se denomina quiste folicular, explica el sitio médico Medlineplus.

Por otro lado, existe otro tipo de quiste que se presenta luego de que un óvulo salió del folículo. “Este es llamado quiste del cuerpo lúteo. “A veces, la abertura por donde salió el óvulo se obstruye. Se acumula líquido dentro del cuerpo lúteo, lo que provoca un quiste“, explicó el sitio MayoClinic.

Por lo tanto, el quiste es común dentro del ciclo menstrual.

“Los quistes en los ovarios son algo frecuente en las mujeres, e incluso muchas veces se consideran algo fisiológico del funcionamiento del ovario. La mayoría de los quistes aparecen y luego de un tiempo se reabsorben y desaparecen, y pueden dar pocos e incluso ningún síntoma”, explicó para BioBioChile, Sara Minces, ginecóloga Clínica Bupa.

Sin embargo, existen probabilidades de que causen un gran dolor, si es que aumenta su tamaño, sangra o se rompe, explica Medlineplus.

Cuándo consultar con un médico

Existe un pequeño porcentaje de los casos, donde los quiste aparecen y pueden producir sangrado al interior, durante el ciclo menstrual.

“El acumulo de sangre adentro del quiste produce más dolor que lo habitual, en caso de tener un dolor fuera de lo normal en algún momento del ciclo, esa sería una indicación para consultar en urgencias, explicó Sara Minces.

Para proteger la salud del paciente, se deben realizar exámenes pélvicos regulares e informarse sobre los síntomas que podrían indicar la presencia de un problema potencialmente grave durante el ciclo menstrual, indica MayoClinic.

Cómo tratar un quiste hemorrágico

Cuando se produce un quiste con sangre en su interior, la conducta varía según la severidad del caso.

Según la especialista, la mayoría de las veces el tratamiento consiste en “analgésicos endovenosos y control. Esto se va manejando y eventualmente este quiste también se puede reabsorber y puede desaparecer“, agregó.

En el caso de que un quiste se rompa y genere una hemorragia interna, es un proceso más complicado.

“Se elimina la sangre que estaba adentro del quiste hacia la cavidad abdominal y esto puede dar dolor más intenso e incluso puede producir a veces lo que se llama un abdomen agudo, un dolor abdominal muy fuerte que requiere un tratamiento en el momento”, explicó la experta.

Cuando los síntomas se agravan, con el dolor abdominal y shock, “se hace una operación para poder detener el sangrado y eliminar el quiste y aspirar la sangre que está libre en la cavidad abdominal“, agregó la especialista.

Tiempo de mejora

En cuanto al tiempo de mejora, según la ginecóloga, dependerá de lo complicado del caso.

Si el “quiste hemorrágico queda contenido, eso puede durar varios meses,para terminar de reabsorberse el contenido del quiste“, explicó la experta,

Sin embargo, si se realiza una cirugía, “suele tener una recuperación de más o menos 15 a 30 días, depende mucho también la vía de la cirugía“, agregó la experta.