La modelo Fran Maira tuvo un fin de semana bastante complejo, al ser ingresada en una clínica debido a un severo problema de salud.

De acuerdo a lo que ella misma explicó, llegó a urgencias en Clínica Las Condes debido a una hemorragia interna provocada por un quiste en sus ovarios.

“A las 5 am me empezó un dolor de guata (ovarios) insoportable. Llegué de urgencia a la clínica, no venía hace años, solo para controles anuales”, indicó.

“Resulta que me encontraron un quiste en el ovario, estaba explotado por lo que me dio una hemorragia interna. Casi entro de urgencia a pabellón. Ahora estoy bien, solo con dolor”, agregó.

Situación de Fran Maira

Un este sentido, la actual candidata a Miss Chile aseguró que se trata de una condición que, en mujeres, es más común de lo que se cree.

“Les juro que en mi vida había sentido un dolor así. Fue horrible. Se los comparto, ya que el 80% de mis seguidores son mujeres y al parecer es algo común entre nosotras. Para que estén siempre alerta y se hagan sus controles específicos”, concluyó.

Hay que señalar que Fran Maira ganó fama en Chile a raíz de su participación en el reality show Gran Hermano, donde generó gran polémica.

La modelo, de 24 años, actualmente es una de las candidatas para ser Miss Chile, aunque no descarta retomar su carrera en TV.