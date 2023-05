¿Alguna vez sentiste que cuando iba a llegar tu periodo, también había una sensación se resfrío?. Aunque no lo creas, es más normal de lo que imaginas e incluso, tiene nombre, la “gripe menstrual”.

Desde la menarquia, la primera menstruación, las mujeres que tienen el periodo descubren lo duro que pueden ser esos días del mes, porque los dolores las acompañan al menos una vez en la vida.

Pero, algunas también tienen esa sensación de que un resfrío ronda, sobre todo en los días previos a que baje la regla.

Y aunque no es una gripe real, se puede llegar a sentir como una. Aquí te explicamos, por qué ocurre esto.

¡Atttchú! La gripe menstrual

Cuando se trata del periodo, lo más común es sentir cólicos, puntadas en la zona baja del estómago, bochornos o incluso, dolores de cabeza.

Pero, también puedes tener síntomas de resfrío como la secreción nasal, fatiga, dolor corporal, malestar general e incluso fiebre.

A estos síntomas se les denomina la “gripe menstrual”. Según declaró a The New York Times, Taraneh Shirazian, ginecóloga del hospital Langone Health de la Universidad de Nueva York, esos síntomas no los genera un virus.

“Puede ser el resultado de una respuesta inmune a la inflamación natural cuando el útero se contrae y desprende células”, indicó la ginecóloga.

También añade: “Algunas mujeres lo viven con síntomas muy severos todos los ciclos de todos los meses”.

Otra profesional del área, Alecia Fields, obstetra y ginecóloga en Kentucky explicó por qué sentimos estos malestares de resfrío, donde hasta sentimos picazón en los ojos.

Destaca: “El aumento de estrógeno, que ocurre durante la primera parte del ciclo y alcanza su punto máximo antes de la ovulación, puede exacerbar los síntomas de alergia estacional, como secreción nasal y picazón en los ojos”.

Además, consigna que los cambios hormonales que perciben las mujeres en esos días pueden general los dolores de cabeza, fatiga, dolor en las articulaciones o músculos, los que suelen confundirse con una gripe, indicó Huffpost.

Por qué tenemos estos síntomas

Taraneh Shirazian, al igual que Fields, destaca que ocurre gracias a las hormonas, destacando: “La hormona luteinizante, o HL, aumenta justo antes de la ovulación y luego disminuye de manera abrupta cuando comienza el periodo”, consigna The New York Times.

La variación de esta hormona en específico es la que trae todos estos síntomas al cuerpo femenino que está con el periodo, por eso, muchas veces sufre distensión abdominal, náuseas o dolor de cabeza.

Un estudio publicado por NIH, llamado “¿La salud femenina es cíclica? Perspectivas evolutivas sobre la menstruación” destacó que esos síntomas pueden empeorar en mujeres que tienen enfermedades asociadas a malestares intestinales inflamatorios, epilepsia, enfermedades autoinmunes, entre otras.

Además, pueden mantenerse durante la semana del periodo, luego mejorar y volver nuevamente en la menstruación con dolor, lo que se puede asociar directamente al cambio de las hormonas durante ese periodo, pero también al cambio en el sistema inmunitario.

En estos casos, los expertos recomiendan que las mujeres que padecen estas dolencias vayan anotando los síntomas y días en que perciben, para poder identificar, junto a un profesional médico, si son asociados a la “gripe menstrual” o algún síndrome viral respiratorio que se pueda extender.

Aunque sí destacan que no hay muchas formas de sanar estos síntomas, más allá de medicamentos para aliviar los síntomas leves o ejercicios para a la reducción del estrés, como la respiración profunda o el yoga.

Otros síntomas, que no son la “gripe menstrual”

La gripe menstrual o los típicos dolores pre menstrual o menstruales o son los únicos síntomas que puedes sufrir en tu periodo.

De acuerdo a lo que comentó The New York Times, entre el 19% y 40% de las mujeres que parecen asma, sufrieron ataques o brotes de asma intensos y frecuentes antes y durante su periodo.

A esto se le denomina “asma perimenstrual” y en algunos casos puede ser tan grave que algunas mujeres terminan en el hospital con intubaciones.

Aunque las enfermedades respiratorias no son las únicas asociadas a un empeoramiento durante el periodo de las mujeres.

Mujeres menstruantes que sufren enfermedades como esclerosis múltiple o lupus, declaran que sus síntomas aumentan en la etapa previa o durante sus ciclos menstruales.

Sin embargo, aún no existen investigaciones que puedan dilucidar específicamente por qué se perciben este tipo de síntomas, para apoyar directamente a quienes los sufren.

Aunque la recomendación de los expertos es siempre poner atención a los síntomas que tenemos tanto en el periodo previo como durante la menstruación, porque no sólo pueden estar asociados a este proceso.

Además, como declara Sabra Klein, una microbióloga de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, solo las mujeres conocen su cuerpo y son quienes pueden entregar los mejores datos a los médicos que las revisen.