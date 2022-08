La emprendedora y ex personalidad de televisión, Perla Ilich, contó hace unos días que fue diagnosticada con hipotiroidismo hace dos años, a su vez relató algunos episodios que ha vivido en redes sociales debido al aumento de peso que provoca la enfermedad.

La personalidad de televisión Perla Ilich, quien se hizo conocida luego del reality “Perla, tan real como tú”, el cual relataba las vivencias de la adolescente gitana, contó que le diagnosticaron hipotiroidismo hace dos años, razón por la que ha subido de peso y recibido insultos por ello.

Fue durante un episodio del late Síganme los buenos que la mujer se sinceró y relató como ha sido su lucha con la enfermedad y las críticas de la gente en redes sociales.

El caso de Perla Ilich

“Soy una mujer que está pasando por una enfermedad que es muy común en Chile, que se llama hipotiroidismo, que juega de una manera increíble con tu cuerpo, con tu corazón, con la estabilidad emocional, con el tema del peso, es como un torbellino en tu cuerpo”, comenzó contando Perla Ilich.

“Esto me lo diagnosticaron hace dos años, mi mamá lo tiene hace doce, es hereditario muchas veces“, reveló.

La gitana también contó en el programa que debido a las alzas de peso que produce su enfermedad, en varias ocasiones ha recibido insultos por su apariencia, lo cual ha repercutido en su salud mental.

“Esta enfermedad hace que uno suba de peso. Se trata. Pero hay días en que me levanto con ánimo de nada […] Uno está en la inestabilidad y hay muchas personas que son muy crueles”, contó.

Tal fue el caso vivido a finales de julio cuando una persona le pidió un saludo mientras realizaba una rifa en vivo: “Yo utilizo un WhatsApp para que me envíen los comprobantes, y ese día una persona me dice ‘Perlita, mándame un saludo’. Pero un mensaje que era cada un segundo, ‘hola’, ‘hola’, ‘hola’”, comenzó relatando.

“Entonces lo que hice fue mandarle un audio de voz y le dije ‘por favor, estoy trabajando, dame un segundo y yo te mando el saludo’. No fueron ni dos minutos y me manda: ‘Chanta ctm, pá cuándo la dieta’ (sic). Fue bien fuerte, porque en ese momento yo me sentí muy mal”, confesó.

¿Qué es el hipotiroidismo?

Según el manual médico de MSD, el hipotiroidismo sucede cuando la glándula tiroidea es hipoactiva, es decir, produce baja cantidad de hormonas, de manera inadecuada y ralentizada, lo cual influye en las funciones vitales del organismo.

Algunas de las funciones vitales que se ven afectadas son los procesos químicos del organismo, como el metabolismo, el cual suele ser el que genera síntomas más evidentes.

Sin embargo, el mal funcionamiento de estas hormonas, también puede detonar en la “frecuencia cardíaca, la velocidad de combustión de las calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor, la fertilidad y la digestión”, explica el manual.

Las causas más frecuentes de esta afección son: “enfermedad autoinmune, como es la Tiroiditis de Hashimoto, la eliminación quirúrgica de la tiroides y el tratamiento radiactivo”, describe la Sociedad Americana de la Tiroides.

¿Cómo identificarlo?

Las primeras señales de que se puede estar padeciendo hipotiroidismo suelen ser sutiles y graduales, explica el manual médico, esto ya que “el déficit de hormonas tiroideas provoca que las funciones corporales se ralenticen”, lo que puede hacer que se confunda la enfermedad con depresión.

Primeras señales: – Las expresiones faciales resultan apagadas.

– La voz es ronca y el habla es lenta.

– Los párpados se inclinan.

– Los ojos y la cara se hinchan.

– El cabello se vuelve túpido, áspero y seco.

– La piel adquiere una apariencia áspera, seca, escamosa y gruesa.

Otros síntomas que pueden aparecer cuando la enfermedad ha avanzado son: cansancio, aumento de peso, estrelimiento, calambras, intolerancia al frio, síndrome de túnel carpiano, hormigeo o dolor en las manos, las palmas de las manos y las plantas de los pies adquieren un color ligeramente anaranjado (carotenemia) y la parte lateral de las cejas desciende progresivamente, describe el portal.

En el caso de las personas mayores se puede desarrollar confusión, volverse olvidadizo o manifestar signos de demencia. En el caso de las mujeres el periodo menstrual puede ser alterado.