Hace poco más de una semana que Mario Desbordes concretó su salida del gabinete para retornar a Renovación Nacional, un regreso que era esperado por un sector importante del partido que lo ven como su principal carta presidencial.

Pese a que dentro del conglomerado oficialista hay un sector disidente que ha estado cuestionando duramente la dirección de RN, la llegada del exministro de Defensa no generó mayores cuestionamientos.

Y es que al parecer Desbordes ya comenzó a tender puentes para lograr la anhelada unidad que es permita enfrentar cohesionados el extenso calendario electoral que se avecina, que tiene como primer desafío la elección de los constitucionales y que tiene como meta continuar en La Moneda.

Así lo entiende también el diputado Diego Schalper, quien apunta a la necesidad de institucionalizar los procesos internos y no apurarlos, para continuar gobernando.

¿Cómo está la interna del partido tras el desembarco de Mario Desbordes?

Observo que el partido ha ido entendiendo y ha ido caminando hacia una institucionalización de los procesos internos. Yo respaldo totalmente lo que ha dicho el presidente Rafael Prohens, de que tengamos un Consejo el 5 de enero que se aboque exclusivamente al tema de los constituyentes y las municipales. Entiendo que Mario Desbordes está en la misma sintonía, entonces yo creo que hay que hacer estas cosas de manera institucional y eso significa que el Consejo del 5 de enero se dedique a este tema y que haya otro Consejo General a fines de enero, posiblemente para dedicarse al tema presidencial. Y ya después de las elecciones municipales contar con elecciones internas cuando ya se haya resuelto el tema municipal. Hay que ir haciendo las cosas de a una.

¿Por ahora los constituyentes es lo más importante?

Creo que hay consenso bastante unánime de que el primer gran desafío a mediados de abril es el tema constituyente y el tema municipal, ese es el primer gran desafío y a eso tenemos que estar todos abocados como materia principal. Porque además digamos las cosas como son, esa elección municipal va a ser muy relevante en lo que venga después, los resultados que tengan los partidos y los independientes también, van a ser muy relevantes en cómo se proyecta eso para adelante e incluso podrían surgir nuevas opciones presidenciales de candidatos a alcaldes que tengan buenos desempeños.

Y en ese sentido ¿Cuál es el rol que debe asumir Mario Desbordes en RN?

En el fondo hay muchos liderazgos dentro del partido que tienen que poner de su parte. Yo valoro la disposición del exdiputado Desbordes de someterse a los procesos internos, porque hay algunos partidarios de él que querrían que todo se precipite, pero el mismo está empujando que haya un Consejo General a fines de enero de manera que la eventual designación de un candidato presidencial se haga como siempre lo ha hecho el partido, de manera ordenada dentro de su consejo general. Entonces yo valoro que el exdiputado Desbordes esté por la vía institucional y no por la vía de una irrupción que no respete la institucionalidad interna.

¿De qué otros liderazgos hablamos?

Pongámonos en el escenario que Felipe Alessandri obtiene un triunfo abrumador en Santiago ¿cree que no va a generar inmediatamente un contexto de posible opción presidencial? Imagínese ocurriera lo mismo con Germán Codina en Puente Alto, entonces mi sensación que algunos están muy apurados. Yo los entiendo, pero acá queda mucho tema que recorrer, entonces no hay que precipitar los procesos. Y creo que además el exministro Desbordes está en la misma sintonía. Todo lo que queremos es aportar a que el próximo gobierno sea un gobierno de Chile Vamos, por lo tanto, eso también pasa por hacer las cosas de manera ordenada, de manera organizada y no precipitadas.

¿Hay un sector que está con mucha premura empujando el tema presidencial?

Uno siempre tiene que ponderar muy bien los tiempos en política y tengo la sensación de que hay un sector del partido que está queriendo precipitar cosas que es mejor que se hagan de manera institucional, porque de esa manera es posible que todos se sientan parte de las decisiones, que todos puedan participar, que todos puedan expresar sus alternativas y que después el partido decida, así que hay que tener cuidado con los “cuidados del sacristán”, porque pueden terminar perjudicando al cura.

Y RN, a diferencia de otros partidos, es muy grande, donde hay varios pensamientos

RN es un partido diverso que tiene matices respecto de la línea de conducción, respecto de las opciones presidenciales, pero eso que algunos ven un problema, yo lo veo como un activo del partido. Así que hay que dejar que esa unidad en la diversidad se exprese de manera institucional, de manera ordenada porque así salimos todos fortalecidos.

¿Y eso tiene que ver también en que hay un sector de RN que podría eventualmente apoyar una candidatura de Sichel si se suma a una primaria de Chile Vamos?

Yo creo que en la última elección presidencial una de las cosas que se hizo bien fue invitar a candidatos independientes de la coalición a formar parte de la primaria, porque si el objetivo final es que se busque al candidato más competitivo para terminar ganando la elección presidencial, yo creo que tenemos que abrir las puertas a que los independientes puedan participar en las primarias. Y así lo ha dicho el presidente del partido y lo ha dicho Mario Desbordes. Creo que hay un consenso bastante claro de que hay que invitar a Sebastián Sichel a participar de la primaria de Chile Vamos.

Todo candidato que marca en los estudios de opinión y que tiene pertenencia en nuestros principios, me parece que tiene que participar de la primaria, yo creo que en eso al revés, enriquece a la primaria, permite un sector más amplio, por lo tanto yo al menos soy de los que creen que Sebastián Sichel es bienvenido en la primaria de Chile Vamos.

¿Cómo se está configurando el tema de la mes de consenso?

Hay que buscar una mesa que le dé garantías a las distintas sensibilidades del partido y que nos permita enfocarnos a todos en el resultado más importante, que es que en definitiva que las elecciones municipales y las elecciones de constituyentes tengamos un buen resultado, y en eso todos tenemos que tener generosidad. Yo soy de los que creen que hay que mantener las elecciones internas en el mes de abril, porque va a ser una buena manera de poder evaluar lo que son los procesos de corto plazo, pero al mismo tiempo también hay que buscar una directiva que tenga el liderazgo y la conducción política para poder conducir los procesos.

Si Mario Desbordes tiene o no tiene que estar dentro de la directiva, la verdad es que eso es una decisión personal de él y de Rafael Prohens, respecto a la cual yo prefiero no pronunciarme.

¿Firmó la paz con Mario Desbordes?

No, no es eso. Pasa es que algunos creen que por tener opinión, o por tener ciertas posiciones distintas a la directiva o al exdiputado Desbordes, uno tiene algún problema. Yo creo que hay que acostumbrarse a un partido como el nuestro en que hayan posiciones distintas, nosotros planteamos en su minuto, y yo lo sigo sosteniendo, una diferencia respecto de la línea de conducción que se estaba llevando adelante en el partido. A mí me parecía y me sigue pareciendo que hay que hacer algo cada vez más institucionalizado donde los militantes puedan votar, donde los contenidos sean algo que construyan entre todos y hasta aquí la verdad que estamos viendo algunos avances que quedan por mejorar, pero yo nunca lo arrastro al plano personal, yo más bien lo que tengo son diferencias políticas, las expreso y creo que hay que seguirlas expresando porque eso enriquece el partido. Los partidos no son una masa monolítica, son mas bien una unidad en la diversidad y eso lo que tenemos que ser capaces de propiciar.

¿Cuál es la gran tarea de Desbordes?

La gran tarea que tiene el exdiputado Desbordes, se lo he dicho a él por lo demás, es que puesto en posición de candidato presidencial, él tiene que ser capaz de hacer sentir a las distintas sensibilidades del partido detrás de un proyecto común. Eso obviamente requiere mucha lentitud, mucho trabajo auditivo, escuchar mucho, y ser capaz de ir buscando puntos de encuentro y bueno, obviamente ese es el desafío principal si es que aspira a ser el candidato presidencial del partido.

Como ha sido la tradición del partido, nosotros a fines de enero tenemos que votar en un Consejo General cuál es la opción presidencial del partido y en ese contexto tomar una decisión. Entonces. Mario (Desbordes) es una de las alternativas, efectivamente, con fuerza, pero también hay otras alternativas, y creo que es importante que se expresen las distintas alternativas, cosa de que haya una elección que deje a todas las sensibilidades del partido sintiéndose parte de la decisión.

¿Y hubo una pérdida de liderazgo de quienes se quedaron en el gabinete como Cristián Monckeberg?

Yo creo que Cristián Monckeberg es siempre una alternativa de liderazgo nacional y en la medida que él se entusiasme, un candidato presidencial del partido. De eso no hay duda. Y lo mismo va a suceder con el caso de Andrés Allamand, que quizá en este minuto está radicado en temas de Relaciones Exteriores, pero también son liderazgos importantes del partido. Lo que pasa es que una cosa es tener liderazgo y otra cosa es querer ser candidato presidencial en el corto plazo. Yo tengo la sensación que en el caso de Cristián Monckeberg lo que hay es un liderazgo nítido, pero obviamente el está abocado a una tarea distinta.

¿Pero pierden al quedarse en el gabinete, tomando en cuenta que según algunos La Moneda estaría más administrando que gobernando?

Creo que no, Cristián Monckeberg está jugando un rol importante en la interacción con el Congreso. Quedan muchas cosas importante por sacar. Por lo pronto la reforma a las pensiones, y la verdad que lo que termina afectándole el día a día a las personas también tiene que ver con las reformas sociales que tenemos que empujar y él juega un rol de ancla con los parlamentarios.