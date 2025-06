Con una programación gratuita para toda la familia, el Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) celebrará una nueva edición del Día de los Patrimonios este fin de semana, abriendo sus puertas y las del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), en una experiencia única que busca conectar a la ciudadanía con la historia y legado de una de las instituciones más antiguas del país.

El evento se realizará este sábado 24 y domingo 25 de mayo, entre las 10:00 y 18:00 horas, con visitas guiadas cada hora por las distintas salas del museo (ubicado en Santo Domingo 978), donde se exhiben piezas patrimoniales como carros bomba históricos, cascos, uniformes y equipos de emergencia.

Uno de los momentos más esperados será la visita guiada al Cuartel General del CBS, espacio que permanece cerrado al público durante el año, y que abrirá excepcionalmente el sábado a las 11:00 horas, en un recorrido liderado por el arquitecto y bombero Sergio Andreu.

La jornada sabatina también incluirá la presentación de la Banda Instrumental del CBS a las 12:00 horas en la Plaza Alfredo Santa María, donde además se exhibirán vehículos de emergencia.

Para los más pequeños, el domingo a las 12:00 horas se realizará un encuentro con Claxon, el rinoceronte bombero, y Maqui, la puma bombera, personajes que enseñarán sobre autocuidado y prevención de incendios.

En tanto, a las 16:00 horas se espera que la banda de gaitas escocesas, Southern Winds Pipe Band, realice una presentación musical.

Además, como parte de la conmemoración, 16 de las 22 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago abrirán sus puertas al público, mostrando material fotográfico, reliquias de mártires del deber y objetos históricos que dan cuenta del servicio prestado desde 1863.

2ª Esmeralda. Avda. Santa María Nº 599.

3ª José Luis Claro Cruz. Avda. Vicuña Mackenna Nº 97.

4ª Pompe France. Santo Domingo Nº 1495.

6ª Salvadores y Guardia de Propiedad. Avda. Ejército Libertador Nº 212.

7ª Zapadores Franco-Chilena. Avda. Manuel A. Matta Nº 407.

8ª La Unión es Fuerza. Bellavista Nº 594.

9ª Bomba Yungay. Compañía Nº 2199.

11ª Pompa Italia. Avda. Republica Nº 94.

13ª Providencia. Avda. Eliodoro Yáñez Nº 975.

14ª The British and Commonwealth Fire and Rescue Company J.A.S. Jackson. Avda. Tobalaba Nº 455.

15ª Máximo Humbser. Avda. Apoquindo Nº 8115.

17ª Bomba Los Cerrillos. Calle Abate Molina / Máquina Escobar Nº 917.

18ª Vitacura. Gerónimo de Alderete Nº 1218.

19ª Lo Barnechea. Avda. Raúl Labbe Nº 12863.

22ª Lealtad y Sacrificio. Avda. Soberanía Nº 98