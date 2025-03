La migración peruana ha dejado una huella profunda en Santiago, la capital de Chile, convirtiéndose en una de las comunidades extranjeras más relevantes en la ciudad. A medida que miles de peruanos han llegado a este país en busca de mejores oportunidades, la “peruanización” ha cobrado vida en diversos rincones de Santiago.

Apoyados principalmente en la gastronomía y el comercio, los peruanos han transformado la vida diaria en varios barrios capitalinos, convirtiendo ciertas áreas de la ciudad en epicentros de su cultura, identidad y actividad económica. La pregunta que surge es: ¿qué tan profunda es esta influencia peruana en el corazón de Santiago?

Con más de 260.000 peruanos viviendo en Chile, según datos del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), este grupo se ha consolidado como el segundo colectivo migrante más grande en el país, solo detrás de los venezolanos.

La Región Metropolitana, la zona que alberga a más del 50 % de estos migrantes, se ha convertido en el hogar de miles de peruanos que han hecho de la ciudad su nuevo espacio para construir una vida. En este contexto, el término “peruanización” no solo alude a la influencia cultural, sino a la presencia tangible de la comunidad peruana en la cotidianidad de los santiaguinos.

Peruanización y la “Pequeña Lima”

Un área emblemática de este fenómeno ha sido la conocida “Pequeña Lima”, ubicada alrededor de la Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago. Hasta hace menos de un año, esta zona fue identificada como un punto de encuentro para la comunidad peruana, donde la mezcla de comercio informal, gastronomía típica y costumbres del país vecino se percibían en cada rincón.

El espacio cobró nueva vida gracias al comercio peruano. “La pequeña Lima era considerada solo esta parte del costado de la catedral, llamada también calle Catedral”, dijo un residente.

Sin embargo, a lo largo de los años, la “Pequeña Lima” se extendió por varias cuadras de la ciudad, convirtiéndose en un lugar donde los peruanos y otros migrantes, como venezolanos y colombianos, encontraron refugio económico y cultural.

Gastronomía peruana

La gastronomía peruana, una de las más apreciadas y reconocidas a nivel mundial, es una de las mayores protagonistas de esta “peruanización”. Hasta hace poco, el entorno de la Plaza de Armas, el aroma a pisco sour, ceviche, ají de gallina y lomo saltado se mezcla con el bullicio de la ciudad. Este fenómeno culinario no solo ha conquistado a los chilenos, sino que también ha generado un espacio de reconocimiento y valorización cultural.

Según testimonios de chilenos, la comida peruana ha ganado una importante posición en la vida cotidiana de Santiago. “Me encanta la comida peruana, ceviche, lomo salteado… es delicioso”, es la frase que se repite. El número de restaurantes peruanos ha aumentado considerablemente en el sector, a menudo en pequeños locales familiares que recrean el ambiente de los mercados tradicionales de Lima.

Más allá de lo gastronómico, la “peruanización” también tiene repercusiones sociales y laborales. En muchas de las calles cercanas a la Plaza de Armas, la venta ambulante de productos típicos de Perú ha proliferado.

“La pequeña Lima era un lugar lleno de comerciantes, no solo peruanos, sino también venezolanos”, indicó un residente de Santiago. Esto refleja cómo el barrio se convirtió en un espacio de convergencia para diversas culturas, donde los migrantes peruanos no solo vendían productos de su país, sino que también interactuaban con otras comunidades, enriqueciendo aún más el panorama de Santiago.

Las buenas oportunidades

El testimonio de Juan Carlos Mendoza, un peruano residente en Santiago desde hace más de 11 años, agrega una perspectiva interesante sobre el impacto de esta migración. “Yo creo que si hubiese quedado en Perú quizás hubiera tenido oportunidades, pero no las mismas como las que tengo acá“, declaró a BioBioChile.

Juan Carlos, quien trabaja en una fábrica de caucho, también resaltó la igualdad de oportunidades laborales en Chile. “Aquí soy tratado como un chileno más“, expresó.

Para él y otros migrantes, Chile representa un espacio donde pueden desarrollarse y ofrecer a sus familias una mejor calidad de vida. Sin embargo, también mencionó que aquellos que no se comprometen con el trabajo y la superación personal no logran salir adelante: “El que quiere surgir, surge. El que no, no”.

Este punto de vista de Juan Carlos contrasta con algunos estereotipos que, a menudo, circulan en la sociedad chilena respecto a los migrantes peruanos. A pesar de la histórica rivalidad entre ambos países, que se remonta a la Guerra del Pacífico (1879-1884), muchos chilenos hoy no perciben a los peruanos como una amenaza, sino más bien como una comunidad que contribuye al desarrollo económico y social de su país.

No obstante, existen aún prejuicios, principalmente entre sectores más conservadores o de mayores edades, que siguen asociando a los peruanos con trabajos informales o poco cualificados.

La peruanización: un verdadero fenómeno

El fenómeno de la “peruanización” en Santiago no solo se limita a la gastronomía o el comercio, sino que también afecta a las dinámicas laborales y sociales. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, la migración peruana hacia Chile se ha visto impulsada por la búsqueda de mejores condiciones económicas y una mayor seguridad personal.

En ese sentido, muchos migrantes, como Juan Carlos, consideran que Chile les ha ofrecido oportunidades que no podrían haber obtenido en su país natal.

Pero la migración también implica desafíos significativos. El proceso de adaptación a una nueva cultura, la barrera del idioma y los trámites migratorios son algunos de los obstáculos que enfrentan los peruanos en Chile.

Aunque el idioma no es un problema debido a la proximidad lingüística, las dificultades legales y administrativas sí pueden complicar el acceso a trabajos estables o a la regularización migratoria. Además, el acceso a la vivienda sigue siendo una preocupación para muchos migrantes, lo que ha llevado a algunos a vivir en condiciones precarias en sectores periféricos de la ciudad.

Este panorama no solo refleja los beneficios de la migración, sino también las dificultades inherentes al proceso de adaptación en un nuevo país. A pesar de ello, la resiliencia de la comunidad peruana en Chile es evidente. Los migrantes han logrado establecerse en diversas áreas económicas, desde la construcción hasta los servicios domésticos, pasando por el sector gastronómico.

La “peruanización” de Santiago es un testimonio de cómo la cultura peruana, con sus costumbres, tradiciones y sabores, ha permeado la vida santiaguina, transformando algunos de sus rincones más emblemáticos en verdaderos centros culturales de la migración.