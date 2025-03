Este lunes, durante la asamblea regional y comunal del Colegio de Profesores, se anunciará si decidirán continuar o no con el paro docente, que ha afectado a 40 establecimientos educacionales.

Sin embargo, desde el municipio de Santiago, adelantaron que 29 establecimientos van a deponer la movilización, mientras que el resto continuará en huelga.

Esto, luego de la última propuesta que presentó el municipio a las directivas regional y municipal del magistrado, que establecía el pago de bonos pendientes, pero con un monto menor, el cual asciende a más de 6.600 millones de pesos.

El jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que esta sería la única opción que pueden ofrecer, debido a que el municipio no tiene más fondos, aunque genere que algunos docentes continúen en huelga.

“Vamos a hacer cumplir la ley, punto. El municipio, el alcalde que habla, no tiene otra alternativa. Así el paro dure un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses -Dios no quiera-, el monto que vamos a ofrecer es exactamente el mismo, porque no tengo más recursos y no voy a aceptar chantajes que, además, son chantajes usando a los estudiantes y sus familias como rehenes“, apuntó.

Además, el jefe edilicio lamentó que “haya un grupo de establecimientos que, pese a que la mayoría decide volver, no acatan esto y decide mantenerse en paro”, así, llamó a que “recapaciten en los próximos días y que regresen todos a clases”.

Reacción del Colegio de Profesores y acciones futuras de Desbordes

Por otra parte, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que la decisión de aceptar esta propuesta o no, depende de la asamblea de Santiago, donde espera que haya una participación más diversa.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, Hugo Rey, hizo un llamado al diálogo y estableció que este problema se originó debido a un déficit presupuestario que dejó la administración comunal anterior.

Tanto Desbordes como Rey señalaron que buscarán instalar una comisión investigadora que revise lo que sucedió con los fondos de educación que no fueron rendidos, y que, en sus palabras, representa un déficit fiscal dos veces mayor.

Asimismo, la Municipalidad de Santiago, en voz de su alcalde, está “evaluando acciones legales” en contra de la exalcaldesa de la comuna, Irací Hassler, por este motivo y la deserción de cerca de 5 mil estudiantes.