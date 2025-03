Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En Santiago, los profesores mantienen un paro indefinido a la espera de una nueva propuesta del municipio, mientras el alcalde Mario Desbordes (RN) afirma que no hay más recursos y que la oferta presentada es el máximo esfuerzo, argumentando un déficit originado por la administración previa. Desbordes sostiene que el bono no es obligatorio, contradiciendo al presidente del Colegio de Profesores, y asegura que no tiene más recursos disponibles para aumentar la oferta. La presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano indica que, pese al inicio del diálogo con Desbordes, el paro continuará hasta recibir una nueva propuesta municipal. Se espera que luego de analizar lo discutido, se tome una determinación para avanzar en el conflicto.