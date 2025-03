Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Funcionarios de seguridad municipal de Estación Central fueron atacados durante un procedimiento de fiscalización vehicular en la calle Toro Mazote, donde intentaron revisar un automóvil Hyundai cuyos ocupantes huyeron y luego quedaron atrapados en un taco en el sector conocido como “Pequeño Caracas”. Uno de los ocupantes portaba un arma de fuego, con la cual realizó dos disparos sin dejar lesionados, siendo detenido posteriormente tras intentar deshacerse del arma. Se trata de un hombre venezolano de 25 años, indocumentado y sin licencia de conducir, quien llevaba una pistola calibre 9 milímetros no inscrita ni robada. El vehículo no estaba reportado como robado y no se conoce la identidad del propietario, mientras que se investiga su posible relación con el ingreso ilegal de la pistola. El detenido enfrentará un control de detención próximamente.