Carolina Tohá, exministra del Interior y actual aspirante presidencial del PPD, sufrió una agresión mientras caminaba por la calle en pleno centro de Santiago, en las inmediaciones del GAM, en el Barrio Lastarria. La ex autoridad fue blanco de insultos verbales de grueso calibre por parte de desconocidos, quienes la increparon por varios metros.

A través de un posteo en X, Tohá detalló que “hoy -viernes 7 de marzo- caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras”.

La ex autoridad condenó el uso de la violencia en contextos de disenso político. “Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos“.

Con esta declaración, Tohá reforzó su postura pública de privilegiar el diálogo frente a la confrontación física o verbal.

“He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores”, añadió.

— Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 8, 2025