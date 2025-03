Carolina Tohá, candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, participó este jueves en la conmemoración anticipada del 8M en Renca. En su primera actividad pública tras dejar el gabinete, enfatizó que “iba a venir de ministra, pero vengo finalmente de ciudadana, aspirante a candidata. Eso me permite bajarme del podio y hablar con ustedes desde otro lugar, como una mujer más”.

La exautoridad relató su experiencia personal. “Crecí en una familia encabezada por una mujer, perdí muy chica a mi papá. Después me tocó repetir la historia: he sido madre y jefa de hogar”, expuso.

Subrayó los avances en equidad de género, pero advirtió que “el machismo sigue quedando. Las mujeres la tenemos más difícil y debemos aprender a apañarnos y ser menos severas con nosotras mismas”.

Al finalizar la actividad, se le consultó sobre su transición de ministra a candidata, donde reconoció que “es intimidante sacarse la coraza de ministra. Pero es bueno partir aquí en Renca, un ejemplo de trabajo admirable”.

Asimismo, agradeció al alcalde Claudio Castro y destacó la importancia de conmemorar el 8M. “Fue muy bonito partir con esta energía”, sostuvo.

Sobre su estrategia, anunció que recorrerá “las comunas para juntarme con mujeres, jóvenes, trabajadores y personas mayores. No solo con partidarios, sino también con quienes piensan distinto”. Agregó que “hay que formular un proyecto para el país nutriéndose de muchas voces”.

Tohá aborda seguridad, diálogo con partidos y responde a críticas

Consultada sobre la propuesta de Evelyn Matthei de construir cárceles en el desierto, Tohá fue crítica. “En Chile no es novedad el tema de la seguridad dentro de las cárceles. Lo relevante es inhibir señales telefónicas y especializar a Gendarmería. Eso es más importante que la localización”, manifestó.

En esa línea, cuestionó la prioridad geográfica. “En el desierto ya hay cárceles”, dijo.

Sobre su relación con el Partido Socialista (PS), aclaró que “somos como hermanos. Mi familia es parte de esa historia”. A renglón seguido desmintió conflictos con Paulina Vodanovic. “Hemos tenido diferencias, pero somos amigas. Respeto su proceso interno. Nos relacionamos en un plano de total respeto”, declaró.

Enfatizó que “los partidos tomarán su tiempo, tendrán que hacer sus decisiones, sus negociaciones. Mi pega en este momento es otra. Mi pega es hablarle al país, es desplegar un proyecto, es armar equipos y empezar a construir un camino que tiene muchos meses por delante”.

Al abordar alianzas con la Democracia Cristiana (DC), sostuvo que “tenemos más en común con el progresismo que diferencias. Deben sentirse protagonistas, no secundarios”.

Así las cosas, propuso primarias amplias: “Ojalá participen los mejores candidatos. La gente debe sentir que define algo importante”, indicó.

Sobre críticas de la oposición, respondió que “siempre buscan el vaso medio vacío. Pero Chile necesita proyectos que unan, no que dividan”. Por lo mismo, rechazó el pesimismo, aseverando que “no podemos tirarnos para abajo. Hay que encontrar fortalezas y enfrentar los problemas”.

Reacción por ausencia de apoyo directo de Michelle Bachelet

Al ser consultada por los cuestionamientos de diputados de oposición sobre su rol en el caso Monsalve, respondió que “la Contraloría dictaminó que la fiscalización de gastos reservados por ministros es una norma nueva, vigente desde 2025”.

Respecto de la ausencia de un apoyo directo por parte de Michelle Bachelet, afirmó que “nunca he tenido dudas que la presidenta Bachelet va a respaldar a los candidatos que defina el sector, no se va a matricular con uno en particular. Ella quiere representar la unidad de este sector. Me parece lo más razonable y no hubiera esperado nunca otra cosa”.

En relación con los comentarios del diputado Diego Ibáñez sobre un “clivaje generacional”, defendió que “estoy orgullosa de mi generación. Hemos trabajado con lealtad en distintos gobiernos”.

Al preguntarle sobre la estructura de su comando, admitió que “todavía no está conformado. Como ministra, era imposible armarlo”.