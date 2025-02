Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El grupo cibercriminal The Fog se adjudicó el hackeo al Colegio Saint George en Vitacura, exigiendo $22 millones por 5 GB de información robada. Según La Segunda, los datos incluyen certificados internos y direcciones de trabajadores. En 2024, Computer Weekly advirtió sobre la peligrosidad de The Fog, especializado en ataques a instituciones educativas. En enero de 2025, también vulneró la Universidad de Notre Dame en Australia, sustrayendo 62 GB de datos sensibles. El Saint George confirmó el ataque con ransomware, pero aseguró que la información de trabajadores y familias no fue comprometida.