Continúa la búsqueda para dar con el paradero de Ivone Alvarado Arbaláez, una niña de 13 años, que hoy cumple una semana desaparecida en la comuna de Estación Central, región Metropolitana.

La familia de la niña cuenta con el apoyo de la Defensoría Penal del municipio, mientras que la madre de Ivone, Yuri Alvarado, aseguró que las amigas de la menor son cómplices ante el desinterés en su pronta aparición.

Según 24 Horas, la niña salió sin permiso el Día de San Valentín y abordó un bus del transporte público en avenida Pajaritos, en Estación Central, alrededor de las 22:00 horas.

Yuri, en conversación con CHV Noticias, relató algunas pistas que podrían ayudar a recrear el recorrido que hizo la menor.

“No sé dónde se fue, con quién está, no sabemos nada”, manifiesta la madre, quien pegó afiches de su hija en el sector aledaño al Metro San Alberto Hurtado.

Cámaras de seguridad captaron a la joven Ivone arreglándose en un espejo antes de salir en dirección desconocida.

Para Yuri, el comportamiento de Ivone fue sorpresivo, puesto que las únicas veces que viajaba sola era para ir a comprar dentro del barrio.

La madre de la menor cuenta, además, que tras sostener una discusión, su hija salió del departamento, no obstante, habría vuelto minutos después, ya que golpeó la puerta. Sin embargo, no abrieron a tiempo y ella ya no estaba.

Otro dato que se suma a este trayecto, es que en la tarde del viernes 14 de febrero, un vendedor de un almacén vio a la niña. “Como a las 17:30 o 18:00, compró unas caramelitos, tranquila, normal, compró y se fue”, relató.

No obstante, “como a las 23:15, su mamá viene a decir que su hija estaba desaparecida con una foto de ella”.

También hay una discordancia con su vestimenta de ese día. Según registros de cámaras, la menor vestía una falda blanca, polerón negro y calcetines largos.

Sin embargo, según el testimonio del vendedor, cuando vio a la niña esa tarde llevaba otra ropa. “Tenía un suéter o polerón negro y camisa de color amarrada hacia un lado”, señaló.

Con estos antecedentes, la madre cree que Ivone regresó a su casa y se cambió de ropa antes de salir.

La mamá de la menor cuenta que su hija no tiene celular, ya que lo perdió hace un tiempo, por lo que no tienen cómo ubicarla.

“No creo que haya hablado con nadie porque no tiene cómo y del computador que tenemos nosotros no tiene la clave”, precisó.

Sumado a esto, Yuri contó que ha recibido llamados presuntamente extorsivos para dar información de Ivone.

“Una persona que me quiso extorsionar me llamó. Me dijo que tenía a Ivone y que yo tenía que hacer lo que me dijera para que me contactara con ella”, señaló la madre.