El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, denunció al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de estar quitando el sueldo a los docentes de manera ilegal durante una protesta frente al municipio. Aguilar advirtió que si no se resuelve la situación, el inicio del año escolar en marzo podría verse afectado. Por su parte, Desbordes respondió alegando falta de recursos para pagar los bonos y calificó las declaraciones del dirigente gremial como demagogia y una falta de respeto, asegurando que no se les está rebajando el sueldo a los profesores.

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, participó nuevamente en las protestas realizadas por docentes frente al municipio de Santiago. En esa instancia, acusó al alcalde Mario Desbordes de estar quitando el sueldo a los profesores y de actuar ilegalmente.

“Creemos que esto es inaceptable. El alcalde Desbordes, de manera unilateral, está quitando el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación. No solo es éticamente muy discutible y reprochable, sino que también es ilegal“, aseguró Aguilar durante la manifestación.

El profesor advirtió que la situación podría tomar un curso legal y respaldó el aviso de los profesores de Santiago, quienes advirtieron que no comenzarían el año escolar en marzo si no se pagan los bonos correspondientes.

“No va a iniciar con normalidad el año escolar en marzo si esto no se resuelve. Esperamos que se resuelva, queda en manos del alcalde”, sostuvo el dirigente gremial.

Aguilar recalcó que los docentes movilizados deberían estar de vacaciones. Sin embargo, ellos protestaron ante la “injusticia” que estarían viviendo.

“Recuperar la normalidad en Santiago y su educación depende del alcalde Mario Desbordes”, concluyó.

Desbordes y su respuesta a las declaraciones de Aguilar

El jefe comunal de Santiago no solo reaccionó a las protestas de los profesores, manifestando que la Dirección de Educación Municipal (DEM) enfrenta un gran déficit y que, debido a la falta de recursos, no se pueden pagar los bonos, ya que el municipio no tiene dinero.

Además, Desbordes calificó de “lamentable” la “intervención” del Colegio de Profesores de Chile. En relación con lo dicho por Mario Aguilar, enfatizó que también era lamentable, acusó de “demagogia” las palabras del dirigente gremial y las consideró una “falta de respeto”.

“No le estamos rebajando el sueldo a los profesores, nunca hemos desconocido el famoso bono del artículo 47 ni tampoco el bono de verano”, aseguró el alcalde de Santiago.