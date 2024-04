El Gobierno de Santiago y la ONG de Desarrollo Centro de Capacitación CEC lanzaron el programa “Mayores por la Región”, el que tiene por objetivo empoderar a más de 6 mil personas mayores de las 52 comunas de la Región Metropolitana.

Con integración territorial, desarrollo de organizaciones, promoción de derechos y acción colaborativa en red, además de la consolidación de la participación incidente en la gestión pública, se buscará que las personas mayores obtengan capacidades y herramientas de empoderamiento para aplicarlas en todos los ámbitos de su vida.

“Este programa ha iniciado el camino para que la Región Metropolitana tenga un acuerdo regional que garantice la integración plena de las personas mayores, donde cada Cesfam, cada Municipalidad y cada Seremía cuente con la información necesaria en favor de la calidad de vida de las personas mayores, el acceso a los servicios públicos y se acoja al derecho internacional, donde las demandas de este sector estén instaladas en el accionar de las políticas públicas”, señaló Alejandro Reyes, de ONG CEC, ejecutora del programa.

El programa tiene una duración de 18 meses y en este periodo las personas mayores de las 52 comunas donde se implementará “Mayores por la Región”, podrán participar de talleres formativos de “Empoderamiento e incidencia en el territorio y en la gestión pública”, y “Herramientas tecnológicas y de alfabetización digital incidente”.

“En el mañana no sólo importará la cantidad de años que vivamos, sino que la calidad de vida que tengan esos años, por eso es tan importante el trabajo que se realizará bajo este programa, el que no sería posible si no trabajáramos como Gobierno Regional de la mano con otras organizaciones”, sostuvo la Jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Santiago, Nicole Sáez.

Además, con este programa se llevará a cabo la instalación de Mesas Territoriales, encuentros ciudadanos, jornadas de integración intercomunal, un Acuerdo Regional Público para la incidencia de las personas mayores en la toma de decisiones y el acompañamiento y la asistencia técnica a la gestión de la Mesa Regional de Personas Mayores de la Región Metropolitana.

En el lanzamiento de este programa estuvieron presentes la Consejera Regional María Ester Olea, el Concejal de La Florida, José Seves; Daniela Aceituno, Directora del INDH de la Región Metropolitana; Daniela González Ollino, Geógrafa y especialista de CEPAL – CELADE, y dirigentes sociales de organizaciones que conforman la Mesa Regional de Personas Mayores, encabezada por su Vicepresidenta, Laura Serey.