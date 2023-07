En el marco del Día Nacional del Recolector y Recolectora de Residuos Domiciliarios, que se conmemora los 29 de julio, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aseguró su compromiso con el avance de la propuesta de un estatuto laboralespecial para dichos trabajadores.

Esta última tiene tres ejes claves, el otorgamiento de jubilación anticipada, establecer condiciones de trabajo reguladas. Y por último, Fijar un estatuto personal para los trabajadores que lo acompañe independiente del lugar o empresa en la que se desempeñe.

La idea, explicó, es que esta idea se transforme en un proyecto de ley. Por lo que se reunió con sindicatos de trabajadores y trabajadoras de dicho rubro, a quienes explicó la propuesta para trabajar en conjunto en ella.

“La labor que realizan es crítica. Porque alguien que trabaja como recolector, por ejemplo desde los 25 años, cuando cumpla los 45, tendrá un envejecimiento distinto de aquel que trabaja, por ejemplo en una oficina o en el retail. Por lo tanto, este estatuto tiene que estar diseñado con foco en el trabajador“, explicó Carter.

Trabajo junto a sindicatos

Miguel Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Recolección de Aseo y Medio Ambiente de Chile, Fensitrambich, indicó que quieren condiciones dignas.

“Que sean establecidas en las bases de licitación, que el valor principal sea la protección del trabajador y no la máquina. Queremos que sea valorado el sacrificio que hace nuestra gente. Por eso, la propuesta del alcalde Carter, sobre un estatuto laboral, cumple con lo que anhelamos hace años“, manifestó.

Asimismo, Karla Orrego, secretaria del sindicato Dimensión, comenzó hace 20 años a trabajar de recolectora, y a pesar de que dice amar su trabajo, reconoció que los condiciones no son las mejores, especialmente en cuanto a higiene.

“Para nosotras como mujeres es complicado el tema del baño, porque no tenemos y esto con el pasar de los años nos ha llevado a tener enfermedades de riesgo. Me gustaría que pudiéramos optar a alguna solución para no depender de la voluntad de las personas que muchas veces nos facilitan el baño de buena onda o como un favor”, explicó.