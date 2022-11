internacional Right To Be.

La estación Baquedano fue el lugar escogido

para realizar el lanzamiento de la campaña STAND UP contra el acoso callejero.

Se trata de una campaña en alianza con la causa Stand Up de L’Oréal junto a Fundación Para la Confianza, que comunicará la metodología de las 5D (Distraer, Delegar, Documentar, Dar asistencia y Dirigirse al acosador), conocida mundialmente y que fue creada por la ONG internacional Right To Be.

Esta tiene como objetivo sumar nuevas medidas por parte de Metro para ayudar a prevenir el acoso callejero y construir espacios seguros e inclusivos

para todos.

La metodología busca sumar a la ciudadanía en cómo poder ayudar a las víctimas de acoso mediante estas simples acciones:

1. DISTRAER: pregunta al agresor cómo

llegar a un sitio o simula ser amigo de la víctima.

2. DELEGAR: Si no te sientes capaz de intervenir, pide

3. DAR ASISTENCIA: Habla con la persona que ha sufrido acoso callejero.

4. DOCUMENTAR: Si vas a grabar, recuerda que lo haces para ayudar. Nunca publiques

5. DIRIGIRSE AL ACOSADOR: Interpela al acosador y dile que lo que está haciendo es

un delito. Tu seguridad y la de la víctima son lo primero.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, envío su apoyo a esta campaña indicando que “nos recuerda que la violencia ocurre en distintos espacios, públicos y privados y que debemos ser capaces de actuar como sociedad para prevenir y erradicar las causas estructurales que la causan. No podemos permanecer indiferentes

como si no fuera nuestro problema.

Por su parte, Guillermo Muñoz, presidente de Metro, subrayó: “Buscamos que este espacio que utilizamos más de dos millones de personas al día en el Metro sea más inclusivo y seguro para todas y todos.

La campaña estará desplegada en toda la red digital y Metro TV (700 pantallas), en redes sociales, paneles fijos y trenes, además del apoyo de influencers locales que se han sumado a la iniciativa como Camila Power (@Camila.power) y Jacob Riquelme (@jacobriquelme).