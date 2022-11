Una madre y vendedora en Plaza de Maipú acusó que tras varias ordenanzas municipales le revocaron su patente para poder comercializar sopaipillas y así solventar a su hijo en situación de discapacidad.

Yolanda, vecina de Maipú, en conversación con Contigo en la Mañana de CHV, pidió ayuda a las autoridades de la Municipalidad de Maipú debido a la angustiante situación económica que atraviesa.

“Estoy desesperada porque yo tenía un permiso acá en la plaza con mi hijo para vender sopaipillas, y desde que entró este nuevo alcalde (Tomás Vodanovic) la ordenanza municipal me quitó mi patente“, sostuvo la mujer.

Además, agregó que no tiene dinero para comprarle leche especial a su hijo —quien tiene parálisis cerebral— y posee deudas en el banco. “Mi hijo está pasando hambre. Me van a quitar a lo mejor mi casa, tengo deudas de tres meses que no he podido pagar”, indicó la vecina.

Yolanda explicó que se ha dirigido a la municipalidad, sin embargo, acusó que “me ha echado como perro la secretaria”.

Cabe destacar que la familia recibe $180 mil por pensión de invalidez, y dos paquetes de pañales al mes, lo que no les alcanza para pagar las cuentas y solventar la condición de su hijo.

Luego del emplazamiento, a través de redes sociales, el alcalde Tomás Vodanovic respondió que “se ha apoyado a la vecina con distintos beneficios sociales desde el 2005 hasta hoy. Sobre solicitud de ejercer comercio ambulante en Plaza de Maipú, hemos ofrecido otros lugares debido a nuestro plan de recuperación, sin tener respuesta“.