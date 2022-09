La alcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, llegó este domingo hasta la sede de la Universidad Autónoma de la mencionada comuna, para emitir su voto en este plebiscito.

La jefa comunal llamó a la ciudadanía a emitir su sufragio. “Hago un llamado para que todo el mundo salga a votar. El voto es obligatorio, puede haber una multa muy elevada si uno no vota”, dijo.

Sobre el futuro constituyente del país luego del plebiscito, indicó que “hace muchos años que no estaba tan optimista”.

“Estoy muy optimista, ha ocurrido algo muy maravilloso en nuestro país… Se ha roto ese alineamiento tan estricto entre derecha e izquierda”, expresó.

Junto con ello, indicó que llegó el minuto de conversar entre todos los sectores políticos y dejar atrás las peleas, para continuar con el proceso de una nueva carta democrática.

“Vamos a poder recoger lo mejor que se ha hecho… pero también corregir los problemas gravísimos que también tiene (el texto propuesto)”, aseveró.

Finalmente, aseguró que una nueva carta magna se elaborará en “una nueva convención… No me parece que sea el Senado, no me parece que sean expertos”, esto en caso de que triunfe el Rechazo.