El pasado domingo 14 de agosto, los pasajeros de un avión captaron momentos de terror cuando presenciaron fuertes turbulencias mientras cruzaba la Cordillera de los Andes desde Buenos Aires, Argentina, hacia Santiago de Chile.

Se trata de un video ampliamente difundido por las redes sociales, en donde se puede ver a los pasajeros de un avión aterrados por los bruscos movimientos que realizaba la aeronave a raíz de condiciones climáticas adversas.

“¡Tranquilos, tranquilos!, ya va a pasar”, gritó uno de los pasajeros, mientras que otros exclamaron para que se terminen los movimientos.

En tanto, una tripulante de cabina explicó de manera calmada: “Estimados pasajeros, le recodamos que estamos cruzando la cordillera y deben permanecer sentados”.

Revisa aquí el momento

La usuaria que publicó el video, el que fue grabado por Roy Márquez, explicó que era un vuelo de Sky Airlines Chile procedente de Buenos Aires, Argentina, y que tenía como destino final, Santiago de Chile.

“Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir (…) yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar”, manifestó a través de Twitter.

Tras esto, múltiples personas comentaron el video en donde comenzaron a compartir experiencias durante vuelos. En una de las respuestas, la usuaria aseguró que a pesar de que las turbulencias son algo normal, el equipo de cabina no reiteró la situación, “lo que lo hizo mucho más angustiante”, indicó.