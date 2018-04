Imagen demuestra que casi nadie sabe cómo se usan las máscaras de oxígeno en los aviones

El pasado martes los pasajeros del vuelo 1380 de Southwest Airlines, que viajaba de Nueva York a Dallas, en Estados Unidos, vivieron momentos de terror en pleno vuelo.

La explosi√≥n de uno de los motores gener√≥ da√Īos en una de las ventanillas, succionando parcialmente a una de las pasajeras que posteriormente falleci√≥.

Este incidente hizo adem√°s que se despresurizara la cabina de pasajeros, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.

Fue en ese instante en que cayeron las máscaras de oxígeno dispuestas para cada uno de los asientos.

El momento quedó inmortalizado por Marty Martínez, uno de los que estuvo en el momento del incidente aéreo.

Sus imágenes, que posteriormente fueron compartidas por el ex asistente de vuelo Bobby Laurie, muestran cómo se vivió el tenso momento del avión.

Sin embargo eso no es todo, ya que los registros evidenciaron además una peligrosa realidad: casi nadie sabía cómo utilizar la máscara de oxígeno de forma correcta.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm

— Bobby Laurie (@BobbyLaurie) April 17, 2018