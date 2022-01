La familia de un adolescente de 14 años denunció que lo secuestraron mientras caminaba a plena luz del día en Providencia.

El hecho ocurrió el pasado 18 de enero cuando el joven iba a juntarse con unos amigos en la estación de Metro Inés de Suárez.

Según los padres del joven, un hombre “lo seguía, lo miraba. Apuró la marcha por la vereda sur, entró a un local para intentar despistarlo, pero igual lo siguió“, lo consignó T13.

Tras esto, un testigo del hecho indicó que , el joven se encontraba incómodo mientras un hombre más alto que él lo tenía abrazado por sus hombros. “Lo traía pegado, el niño no lo abrazó. Me acerqué caminando y miré muy bien al tipo. Tenía una mirada de maldad. Ahí me saltó la alarma”, aseguró.

También agregó que comenzó a caminar “pero me percaté que hacia su dirección llegó un auto sin patente y con los vidrios polarizados. Abrieron la puerta, y lo subieron”.

Los secuestradores eran un grupo familiar

En ese momento, según un familiar del menor de edad, dentro del automóvil iba una mujer manejando, un joven de 16 años, el hombre que lo capturó y un bebé de al menos 3 años.

Los desconocidos tomaron el celular de la víctima para enviarle un mensaje a su papá pidiéndole $100 mil porque supuestamente había roto el teléfono de un amigo.

Luego de que su papá le transfirió el dinero, los supuestos secuestradores se estacionaron para sacar el dinero en un cajero automático de la zona.

Desde Providencia, fueron hasta el puente Purísima en Santiago donde finalmente lo dejaron libre.

La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, condenó el hecho e indicó que los jóvenes y adolescentes deben aprender qué hacer en esas situaciones con clases en los colegios.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que llama la atención el bajo monto “serían secuestradores que muchas veces no piden mucho dinero. Hay que estar atentos a este tipo de delitos, pero tenemos información de que este es un hecho puntual“.

En tanto, desde la Fiscalía Metropolitana Oriente decidieron no referirse al tema por involucrar a un menor de edad, sin embargo, las diligencia investigativas están a cargo del OS9 de Carabineros.