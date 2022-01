Tras el anuncio del ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto de la obligación a retomar las clases presenciales a partir del 2 de marzo, el Colegio de Profesoras y Profesores de la región Metropolitana, a través de su presidente Mario Aguilar, calificó la medida como una “desconexión total”.

Para el dirigente metropolitano, el ministro Figueroa “muestra una total desconexión con la realidad”.

A esto agregó que se hace este anuncio “en los mismos días en que el ministro de Salud advierte sobre la variante Ómicron, donde podríamos llegar a 6 mil o más contagios durante el verano (…) Figueroa parece no haber escuchado a Paris, y dice una cosa absolutamente contradictoria”.

Aguilar explicó que “como profesores queremos volver a clases presenciales, retomar nuestra normalidad, que el sistema escolar vuelva a funcionar en completa normalidad, lo más pronto posible, ojalá en marzo, eso es lo que queremos todos. Recuperar nuestras vidas, superar la pandemia, pero eso no lo va a decretar Figueroa”.

“Lo que diga Figueroa es irrelevante”

El presidente metropolitano del Colegio de Profesores, señaló que “Figueroa va de salida (…) Él no es el interlocutor válido, como gremio tenemos que hablar con el nuevo o nueva ministra de Educación, respecto al año escolar 2022”.

El presidente de las y los docentes de la región Metropolitana, sostuvo que “lo que diga Figueroa es irrelevante, porque independiente de lo que él decrete, si en marzo las familias no tienen confianza, si no sienten seguridad respecto del resguardo de la salud de sus hijos, sencillamente no los enviarán al colegio”.

Finalmente, Aguilar aclaró que se ha recuperado la presencialidad en más del 90% de los colegios del país.