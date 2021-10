Según lo consignó La Cuarta, Camila Almonacid, madre de Tamara, relató que su hija “no quería, me decía ‘no me quiero ir contigo en el auto, no me quiero ir’. Primera vez que Tamara hacía una pataleta en el auto“.

Ante esto Raúl Moya, padre de la menor, reconoció que “pensé en decirle ‘oye, quédate donde tus papás, mejor’. No sé por qué no lo hice. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi hija“.

Eso ocurrió tan sólo un día antes de que la víctima entrara a su primer día de clases a Kínder, sin embargo todo eso fue truncado cuando ella y su madre viajaban desde Casablanca hasta su domicilio en la región Metropolitana.

En ese momento, Camila transitaba por la calle Pedro Fontova en la comuna cuando fueron violentamente abordadas por dos delincuentes. “Tamara estaba callada, miraba nada más. En eso que me doy vuelta para desabrochar su cinturón, le disparan. Fue todo rápido, una cosa de segundos. De pronto escucho que mi hija dice ‘ay’. Fue lo único que dijo. Aceleré, iba tocando la bocina”, afirmó.

Camila clamó a los sujetos para poder rescatar a su hija del automóvil, pero uno de ellos con arma de fuego en mano disparó indiscriminadamente e hirió a Tamara en el estómago, bala que fue mortal para la pequeña.

“Yo no soy de rezar, pero empecé a orar, le pedía a dios que no me la quitara, que era lo único que tenía. Al llegar al SAPU, a la urgencia, lo ves todo como una película”, recordó.

“‘La bala era mortal’. Creo que esa es la frase que nunca voy a olvidar en mi vida. Nunca. Minutos antes la tenía feliz, cantando en su sillita», indicó la madre de Tamara.

Durante esta semana, Camila y su pareja fueron hasta el Palacio de La Moneda para hacerle entrega de una carta personal al Presidente Sebastián Piñera, que indicaba lo siguiente: “Presidente, mataron a mi hija. La vi morir, su sangre quedó impregnada en mis manos, sus ojos se apagaron y dejaron de iluminar nuestros días. Usted tiene hijos, ¿se imagina este dolor? Ni siquiera creyendo sentirlo, podría llegar a comprender”.

Actualmente, hay dos personas imputadas por el crimen de Tamara. Se trata de Alan Gallardo, mayor de edad, quien mantiene en prisión preventiva; y un adolescente de 17 años a quien se le dictó la internación provisoria en un centro del Sename.