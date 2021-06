Con la ayuda del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) el director jurídico de la Municipalidad de San Miguel, Armando Aravena, presentó un recurso de protección contra la concejala Carolina Onofri (RN) por dichos referidos a su orientación sexual.

El afectado relató que “la discriminación se produjo mediante el asedio propiciado por la concejala de en razón de mi orientación sexual, cuestión que ella explicita en sus redes sociales, del siguiente modo: “es homosexual declarado y casado”.

En este contexto, Aravena comenta que los presuntos acosos de la concejala se habrían dado luego de que él la denunciara ante la Contraloría General de la República “por un mal uso de dineros públicos que hizo durante la reciente campaña electoral”.

“Nunca he declarado pública ni privadamente mi orientación sexual, cuestión que tampoco oculto, pero no tiene porque ser publicada, difundida ni comentada mediante redes sociales por terceras personas no autorizadas por mí”, denunció Aravena.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, señaló que “con sus actuar, la concejala ha explicitado homofobia, en tanto a partir de un conflicto administrativo abusó de la orientación sexual de un funcionario, dándola a conocer públicamente sin su consentimiento, invadiendo su vida privada y dañando su dignidad”.

En tal sentido, la abogada del Movilh, Mónica Arias, presentó un recurso de protección a favor del afectado y contra la concejala.

Pese a los reiterados intentos de tener una versión de la concejala, BioBioChile no logró contactarse con ella.