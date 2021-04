La fiscal Ximena Chong pidió una audiencia de formalización para el capitán de Carabineros acusado de disparar y herir en el rostro a la actriz nacional, María Paz Grandjean, en 2019.

De esta manera, se formaliza la investigación en contra de Tomás Rodríguez Soriano, capitán de Carabineros domiciliado en la ciudad de Punta Arenas y funcionario de la Comisaría de Control de Orden Público de Magallanes, quien el 18 de octubre de 2019 habría estado en Santiago, en donde ocurrió la situación antes mencionada.

Así, de acuerdo al documento emitido desde Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte, el hombre será formalizado como autor de un delito consumado de apremios ilegítimos.

De momento se desconoce la fecha de su formalización.

Recordemos que en octubre de 2019, la actriz señaló que vio a un carabinero “apuntándome a la cabeza, de frente. Ya habían disparado bombas lacrimógenas, no pensé que iba a disparar algo más”.

“Ladeé la cabeza para verle la cara, y ahí sentí el impacto en mi rostro. Vi cuando me disparó, y creo que quiso dispararme a la boca o al ojo derecho, pero como alcancé a correrme no entró, sino que me quemó y alcanzó a rozarme la mejilla. Pero me agarré la mandíbula y noté que estaba deforme, y botando sangre por afuera y dentro de la boca. Quedé paralizada”, agregó.