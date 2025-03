Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Contraloría ordena al municipio de Coronel devolver $890 millones de fondos no utilizados del Servicio de Salud Concepción y SENDA, remitiendo antecedentes a Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado por discrepancias en cartolas bancarias. La investigación especial reveló que el municipio deberá reintegrar el saldo acumulado por un programa no ejecutado por el Centro Terapéutico ANUN, dependiente de Desarrollo Comunitario, que recibió fondos en el 2022. Contraloría detalla que los dineros eran para rehabilitación de personas con problemas de drogas, exigiendo la devolución a Tesorería General de la República tras no ser utilizados en el plazo requerido, aunque se solicitó en septiembre del 2023. El municipio, representado por Jorge Irribarra, indica estar recaudando los fondos para devolverlos pronto.