El Serviu Bío Bío reconoció la existencia de un sumario abierto en contra de una ahora exfuncionaria, denunciada por haber estafado a personas que le pagaban para agilizar trámites.

La denuncia fue realizada en contra de Claudia Aguilera, quien es acusada de haber realizado un modus operandi a través de personas conocidas quienes, a su vez, le ayudaban a llegar a personas que buscaban comprar una vivienda. Todo ello, mediante pagos.

Uno de los presuntos afectados, quien pidió resguardar su identidad, asegura que todo comenzó en el año 2022, cuando él buscaba comprar el departamento donde vivía, para lo cual debía optar a un subsidio. Así las cosas, Aguilera le habría solicitado 2 millones y medio de pesos en dinero en efectivo.

“(…) Nos juntamos ese 5 de octubre en el mall Bío Bío, en el cual yo le pasé esos dos millones para que empezaran con los trámites del subsidio. Me dijo: ya con esto sería y yo te estoy informando cualquier cosa. Pasaron un par de días y ella me dijo, por el monto del subsidio, no están pidiendo dos millones y medio, están pidiendo cinco millones”, comentó el afectado.

Sin embargo, pasaron los meses y el subsidio no llegó.

“(…) Y así pasaron los meses, entonces me dijo que el Gobierno ha hecho todo mal, que no hay recursos todavía, pero tienes que seguir esperando”, manifestó.

El denunciante asegura que existe un chat donde hay alrededor de 20 personas que reclaman haber sido víctimas de la estafa del subsidio y que, según suman, serían cerca de 50 millones de pesos los que habría reunido esta mujer.

Sumario administrativo contra exfuncionaria del Serviu Bío Bío

Desde el Serviu, su directora, María Luz Gajardo, aseguró que Aguilera fue desvinculada del servicio a fines del año pasado y agregó que existe un sumario tras las denuncias.

“Doña Claudia Aguilera, desde el 31 de diciembre del año 2024, ya no es funcionaria del Serviu. Ella fue desvinculada por tener ausencias laborales muy prolongadas”, comentó Gajardo.

“Desde noviembre del año pasado que nosotros dimos inicio a un sumario administrativo en razón de tener las denuncias correspondientes”, añadió.

La directora del Serviu agregó que pondrán los antecedentes del sumario a disposición de Fiscalía para la investigación penal por estos hechos, donde se apunta al pago de coimas para “apurar” la tramitación de subsidios.