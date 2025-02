Durante esta semana en dependencias de la Municipalidad de Santa Juana, se realizó una nueva sesión del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia que fue liderada por el alcalde Ángel Castro. Este encuentro reunió a representantes de diversos organismos, incluyendo Seguridad Ciudadana, Bomberos, Carabineros, Ejército, la empresa eléctrica Frontel, CMPC, Arauco, el Hospital local, Senapred, Conaf, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Durante esta sesión, el Cogrid enfocó sus esfuerzos en la Fase de Mitigación y Preparación para el invierno 2025. El principal objetivo de esta iniciativa es coordinar acciones preventivas y fortalecer las estrategias de respuesta ante los riesgos invernales, tales como inundaciones, anegamientos, remociones en masa y caída de árboles en rutas rurales y la ruta 156, que podrían afectar a la comuna.

Al término de la sesión, el alcalde Ángel Castro destacó el trabajo realizado desde el municipio, que se traduce en un número reducido de incendios en comparación con temporadas anteriores. “Hasta ahora, hemos registrado entre 14 y 16 incendios, muchos de los cuales han sido intencionales o relacionados con faenas forestales que no tomaron las precauciones necesarias. No obstante, hacemos un llamado a no bajar la guardia, ya que el riesgo de incendios forestales persiste”, indicó.

Asimismo, el jefe comunal también destacó las medidas que se están tomando para prevenir riesgos durante la próxima temporada de invierno, detallando que los trabajo se han concentrado en labores de limpieza de esteros en colaboración con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la identificación de zonas de riesgo de inundaciones. “Estamos trabajando en un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para enfrentar el próximo invierno de la mejor manera posible”, concluyó.

Por su parte, el director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval, destacó el compromiso del municipio al afirmar que “este Comité de Gestión del Riesgo Comunal, presidido por el alcalde, es un Cogrid de mitigación y prevención, ya pensando en la temporada de invierno. Nosotros, como servicio, hace un par de semanas abrimos la plataforma del programa de invierno en que instamos a que los municipios identifiquen cuáles son sus factores de riesgo. Y vemos que el municipio de Santa Juana está muy adelantado, está trabajando en esta temática, lo que es importante porque en este Comité de Gestión del Riesgo está compuesto por actores relevantes de la comuna, tanto públicos como privados, y hemos discutido los distintos puntos críticos, factores de riesgo, y cuáles son las acciones de mitigación y prevención que el municipio está ejecutando”.

En cuanto a la prevención de incendios forestales, Alejandro Sandoval realizó una evaluación positiva del trabajo realizado hasta la fecha, señalando que “la comuna de Santa Juana ha tenido un muy buen desempeño, han habido un número reducido de incendios considerando temporadas anteriores, pero el llamado es a no bajar la guardia. Estamos recién a 20 de febrero, queda mucho verano por delante, y recién el riesgo de incendios forestales baja ya con las primeras lluvias”.