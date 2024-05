Un hombre de 67 años quedó en prisión preventiva tras ser acusado de disparar en el rostro a una mesera en Concepción, región del Bío Bío. Fue formalizado por homicidio frustrado y se fijaron tres meses para investigar el caso. Los hechos ocurrieron cuando el sujeto se negó a pagar su cuenta en un local de la calle Colo Colo, pidiendo a la garzona acompañarlo a su casa para buscar el dinero. Una vez en el domicilio, el hombre amenazó con dispararle si no se retiraba, y se escuchó un disparo que dejó a la trabajadora herida en el ojo izquierdo. Tras ser atendida, el agresor fue detenido y en su vivienda se encontraron varias armas.

En prisión preventiva quedó el hombre de 67 años acusado de disparar en el rostro a una mesera en Concepción, región del Bío Bío.

El sujeto fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Concepción por homicidio frustrado.

Por lo mismo, la justicia fijó tres meses para investigar lo ocurrido.

En cuanto a los hechos, todo ocurrió la tarde del recién pasado miércoles, cuando el sujeto estuvo consumiendo por horas en un recinto ubicado en calle Colo Colo.

Sin embargo, al momento de tener que pagar la cuenta, habría dicho al personal que no podía.

Por ello, le pidió a una garzona que lo acompañara hasta su domicilio ubicado en calle Rengo para buscar el dinero correspondiente a la deuda.

En compañía de un colega, la trabajadora acompañó hasta su vivienda al sujeto. No obstante, una vez en el lugar el cliente le habría dicho que no le pagaría y la amenazó con dispararle si no se retiraba.

Posteriormente se escuchó un disparo y, cuando la garzona salió del inmueble, su colega observó que ella mantenía una lesión con sangrado en el ojo izquierdo.

Finalmente la mujer fue atendida por personal de salud y el hombre, fue detenido.

En medio de las diligencias por lo ocurrido, en el inmueble del detenido se incautaron dos pistolas, un rifle y una escopeta, todas con sus municiones respectivas.